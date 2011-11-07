НЗФ за 10 месяцев снизил производство ферросплавов на 10,7%

ПАО «Никопольский завод ферросплавов» в январе-октябре 2011 г. сократило производство ферросплавов на 10,7%, или на 82,7 тыс. тонн относительно аналогичного периода 2010 г. – до 686 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА).

За 10 месяцев т.г. НЗФ произвел 569,9тыс. тонн силикомарганца, что на 20 тыс. тонн (на 3,3%) меньше показателя за январь-октябрь 2010 г.

За указанный период объемы производства ферромарганца составили 116,1 тыс. тонн – на 62,7 тыс. тонн или на 35% меньше, чем по итогам января-октября 2010 г.

Справка УНИАН. ПАО «Никопольский завод ферросплавов» – крупнейшее в Украине предприятие по производству силикомарганца и ферромарганца.

Основной продукцией НЗФ являются марганцевые ферросплавы – силикомарганец и ферромарганец, производимые на крупнейших в мире ферросплавных печах.

Производственные мощности завода позволяют выпускать в год более 1 млн. тонн силикомарганца, 250 тыс. тонн ферромарганца высокоуглеродистого, свыше 15 тыс. тонн ферромарганца среднеуглеродистого, до 60 тыс. тонн флюсов различных марок, 50 тыс. тонн электродной массы.

ПАО «Никопольский завод ферросплавов» по итогам 2010 г. нарастило относительно 2009 г. производство ферросплавов на 38,7%, или на 255,5 тыс.тонн, – до 915,2 тыс.тонн.