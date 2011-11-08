Льготы на ввоз самолетов в РФ будут действовать до выпуска российских аналогов – Путин

Льготы по завозу иностранных самолетов в РФ будут действовать до момента начала выпуска российских аналогов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН сказал на заседании Всероссийской конференции транспортников.

«Мы также рассматриваем и рассчитываем, что российские заводы в ближайшее время выйдут на серийное производство нового поколения самолётов. Конечно, я исхожу из того, что все эти льготы по завозу иностранной техники сегодня необходимы, чтобы обеспечить наличие парка, но эти льготы будут действовать до тех пор, пока сами российские производители не начнут выпускать соответствующую технику», - сказал В.ПУТИН.

Он сообщил, что власти РФ для обновления регионального авиапарка, начиная с 2010 года, ввели нулевую ставку ввозных таможенных пошлин на среднемагистральные самолёты с вместимостью меньше 50 посадочных мест.

По его словам, со следующего года правительство будет субсидировать процентные ставки по лизинговым платежам при заказе подобных машин. На эти цели в бюджет заложено уже 2 млрд. руб. (около 67 млн. долл.).

Российский премьер подчеркнул, что развитие межрегионального авиасообщения должно стать приоритетной задачей.

«Ненормально, когда люди из одного регионального центра добираются в другой через Москву или через Питер», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ на совещании по расследованию причин катастрофы самолёта «Як-42» под Ярославлем заявил, что Россия может отказаться от поддержки своих авиастроителей в пользу покупки самолетов за границей.

Как известно, Россия и Украина реализовывают ряд совместных проектов в области самолетостроения. В частности, в кооперации с Украиной в Воронеже производится региональный ближнемагистральный самолет Ан-148.

АН-148 - региональный реактивный самолет нового поколения, предназначенный для перевозки 68-85 пассажиров на расстояние 2-4,4 тыс. км.