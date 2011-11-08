Азаров: рост ВВП за 10 месяцев составил 5,3%, промпроизводства – 9%

За 10 месяцев рост валового внутреннего продукта в Украине составил 5,3%, рост промышленного производства – 9%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом премьер-министр Николай АЗАРОВ сообщил сегодня на внеочередном заседании Верховного совета Автономной Республики Крым.

«За 10 месяцев у нас рост промышленного производства на уровне 9%, рост ВВП на уровне 5,3%. Это для нас чрезвычайно неплохой показатель. То есть, мы начинаем выходить из того чрезвычайно глубокого кризиса», - отметил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, рост ВВП Украины в III квартале 2011 года против аналогичного периода 2010 года (в постоянных ценах 2007 года) составил 6,6%.

При этом сообщается, что рост ВВП в III квартале против III квартала 2010 года с учетом сезонного фактора составил 2,2%.