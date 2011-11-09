Минэкономразвития представит программу развития рынка потребления промпродукции

В декабре Министерство экономического развития и торговли Украины представит правительству программу развития внутреннего рынка потребления промышленной продукции на 2012 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий горно-металлургического комплекса сообщил директор департамента промышленной политики Минэкономразвития Виталий МАЙСТРЕНКО.

«Мы проводим глубокий анализ состояния развития отраслей промышленности. По его результатам мы должны внести в правительство предложения, как выйти из этой ситуации, опираясь на программу развития внутреннего рынка в Украине, принятую в октябре текущего года», - сказал В. МАЙСТРЕНКО.

По его словам, министерство рассматривает внутренний рынок потребления металлопродукции как основной резерв для развития экономики Украины, в частности строительства, машиностроения, приборостроения. Директор департамента отметил, что в 2012 г. на метпредприятиях будут размещены госзаказы, не уточнив конкретных проектов.

По данным выступившего на балансовом совещании директора ГП «Укрпромвнешнеэкспертиза» Владимира ВЛАСЮКА, ожидаемый в 2011 г. уровень внутреннего потребления металлопродукции в Украине составит 6,8 млн. тонн, экспорт составит 23 млн. тонн.