Украинские металлурги в 2012 г. прогнозируют нарастить производство на 2,1-5,5%

По предварительным расчетам, в 2012 г. металлургические предприятия Украины прогнозируют нарастить производство основных видов продукции относительно запланированных объемов на 2011 г. на 2,1-5,5%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий ГМК сообщил генеральный директор объединения «Металлургпром» Василий ХАРАХУЛАХ.

По его словам, производство чугуна планируется увеличить на 3,8% - до 30 млн. тонн.

Рост производства стали ожидается на 5,5% - до 36,5 млн. тонн, проката — на 2,1-2,7% - до 33,5-33,7 млн. тонн. В ХАРАХУЛАХ отметил, что металлурги рассчитывают выполнить производственную программу 2011 г. В тоже время он сказал, что «надеяться на серьезные позитивные сдвиги на рынках металлопродукции не приходится».

Как сообщал УНИАН, в 2011 г. металлурги Украины планируют произвести 28,9 млн. тонн чугуна (+5,5% к 2010 г.), 34,6 млн. тонн стали (+5,8%) и 32,8 млн. тонн проката (+7,2%).