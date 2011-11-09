Металлурги планируют сократить производство проката и чугуна и нарастить производство стали

В декабре т. г. украинские металлургические предприятия планируют сократить относительно фактического производства за октябрь выпуск проката и чугуна и нарастить производство стали.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

В частности, производство стали в декабре вырастет на 0,3% -до 3,02 млн. тонн при среднесуточном объеме выплавки 97,4 тыс. тонн.

Производство проката по сравнению с фактическим результатом октября планируется сократить на 0,2% - до 2,69 млн. тонн при среднесуточном производстве 86,8 тыс. тонн. Выплавка чугуна в декабре уменьшится на 1,25% - до 2,53 млн. тонн при среднесуточном производстве 81,6 тыс. тонн. Для обеспечения заявленных объемов производства в декабре металлургам потребуется 625 тыс. тонн аглоруды, 1,575 млн. тонн концентрата, 430 тыс. тонн агломерата, 790 тыс. тонн окатышей, 980 тыс. тонн известняков, 1,3 млн. тонн металлургического кокса, 570 тыс. тонн металлолома.

По данным объединения «Укррудпром», заявки металлургов по известнякам и железорудному сырью отечественного производства обеспечиваются полностью. По импорту метпредприятия планируют завезти 75 тыс. тонн аглоруды и 10 тыс. тонн окатышей.

По данным объединения «Укркокс», потребность металлургов в коксе на декабрь обеспечивается полностью. Поставки украинских углей в декабре составят 1,35 млн. тонн. Также необходимо импортировать еще около 750 тыс. тонн углей для коксования.

В октябре метпредприятия нарастили производство чугуна по сравнению с сентябрем на 6,6% - до 2,562 млн. тонн, стали - на 3,8% - до 3,012 млн. тонн, проката - на 5,6% - до 2,696 млн. тонн.