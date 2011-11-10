В Украине за 10 месяцев производство основных видов ЖРС выросло на 3-7%

В Украине за 10 месяцев 2011 г. производство основных видов железорудного сырья выросло относительно аналогичного периода 2010 г. на 3-7%, производство окатышей сократилось на 2%.

Об этом УНИАН сообщили в объединении «Металлургпром».

За январь-октябрь т.г. объемы производства железной руды выросли на 3%, или на 1,837 млн. тонн, - до 66,210 млн. тонн.

Производство железорудного концентрата также увеличилось на 3%, или на 1,476 млн. тонн, - до 54,706 млн. тонн.

Производство агломерата выросло на 7% (на 2,352 млн. тонн) - до 35,007 млн. тонн.

Производство окатышей сократилось на 2%, или на 395 тыс. тонн, - до 18,193 млн. тонн.

По данным объединения «Металлургпром», в январе-октябре 2011 г. украинские горнорудные предприятия экспортировали около 28 млн. тонн ЖРС, что на 1% больше, чем за 10 месяцев 2010 г.

Как сообщал УНИАН, В Украине за 9 месяцев 2011 г. производство основных видов железорудного сырья (ЖРС) выросло относительно аналогичного периода 2010 г. на 2-7%, производство окатышей - сократилось на 3%.