Украина за 8 месяцев увеличила производство стальных труб на 34% - до 1,866 млн. тонн

В Украине за январь-октябрь 2011 г. производство стальных труб выросло относительно 10 месяцев 2010 г. на 34%, или на 474 тыс.тонн, - до 1,866 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении «Металлургпром».

Около 1,672 млн. тонн труб произведено на трубных предприятиях, 194,5 тыс. тонн – на двух металлургических заводах.

Днепропетровский завод «Коминмет» за январь-октябрь т.г. произвел 157 тыс. тонн труб против 125,3 тыс. тонн по итогам 10 месяцев 2010 г. ММК им. Ильича произвел 37,5 тыс. тонн труб против 65,8 тыс. тонн. Производство на ООО «Интерпайп Нико Тьюб» за январь-октябрь т.г. увеличилось на 24,5% - до 318,5 тыс. тонн. Нижнеднепровский трубный завод нарастил производство на 16,5% - до 342 тыс. тонн.

Днепропетровский трубный завод увеличил производство на 41,5% - до 92,4 тыс. тонн. Луганский трубный завод сократил производство на 1,8 % - до 178,8 тыс. тонн стальных труб.

Объемы производства на Новомосковском трубном заводе в январе-октябре 2011 г. увеличились по сравнению с январем-октябрем 2010 г.на 17,4% - до 182 тыс. тонн.

Харцызский трубный завод за указанный период нарастил производство в 2,3 раза - до 498,8 тыс. тонн.

В 2010 г. производство стальных труб в Украине выросло относительно 2009 г. на 10,6% - до 1,759 млн. тонн.