За 8 мес. кредиторская задолженность метпредприятий выросла на 31% - до 77,6 млрд. грн.

За январь-сентябрь кредиторская задолженность метпредприятий Украины выросла почти на 31% - до 77,6 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

За этот же период дебиторская задолженность увеличилась на 22,4% - до 68,4 млрд. грн.

Рентабельность металлургической отрасли за 9 месяцев т. г. составила «минус» 1,2%, против «минус» 2% по итогам аналогичного периода 2010 г. Как сообщил на балансовом совещании представителей предприятий ГМК в Днепропетровске 9 ноября генеральный директор «Металлургпрома» Василий ХАРАХУЛАХ, с положительным финансовым результатом работают 4 метпредприятия - «АрселорМиттал Кривой Рог», Алчевский меткомбинат, «Днепроспецсталь» и Днепропетровский метзавод им. Коминтерна.

По его словам, также приблизился к уровню «нулевой» рентабельности меткомбинат «Запорожсталь».

В.ХАРАХУЛАХ заявил, что по состоянию на ноябрь задолженность государства перед метпредприятиями по возврату НДС составляет 6.3 млрд. грн.

По уточненным данным, за январь-сентябрь 2011 г отрицательный финансовый результат до налогообложения металлургов сократился относительно января-сентября 2010 г. на 42,6% - до 1,35 млрд. грн.