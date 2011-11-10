На коксующийся уголь и ЖРС в 2012 году цена упадет?

Государственное предприятие «Укрпромвнешэкспертиза» прогнозирует снижение цен на коксующийся уголь и железорудное сырье в 2012 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом 9 ноября в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий горно-металлургического комплекса сообщил директор ГП «Укрпромвнешнеэкспертиза» Владимир ВЛАСЮК.

По его словам, в 2012 г. среднегодовая цена ЖРС будет на уровне 157 долл./1 тонна (FOB Бразилия) против 171 долл./1 тонна в текущем году.

В.ВЛАСЮК заявил, что в 2012 г. в мире прогнозируется рост относительно 2011 г. производства стали на 80 млн. тонн - до 1,564 млрд. тонн и, соответственно, увеличится потребление ЖРС. Вместе с тем, по мнению эксперта, на уменьшение цен на ЖРС повлияет Китай, который планирует увеличить поставки сырья.

В ВЛАСЮК уточнил, что, по прогнозу, в 2012 г. среднегодовая цена на коксующийся уголь ожидается на уровне 246 долл./1 тонна (FOB Австралия) против 289 долл./1 тонна в 2011 г. По его словам, на снижение цены на коксующийся уголь повлияют предприятия Китая и Японии, которые в будущем году не планируют увеличивать его импорт.

В ВЛАСЮК также сообщил, что из-за дефицита в 2012 г. сохранится тенденция роста цены на металлолом.