ВТО: Россия снизит ставки пошлин на с/х продукцию до 10,8%, на промтовары - до 7,3%

Россия в рамках вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО) согласилась снизить среднюю ставку импортных пошлин на сельскохозяйственную продукцию до 10,8% с нынешних 13,2%, на промышленные товары - до 7,3% с 9,5%.

«Окончательные ставки таможенных пошлин более чем на треть тарифов вступят в силу в день вступления (России в ВТО - ред.), еще четверть (тарифов) снизится спустя три года. Самый долгий период вступления в силу - восемь лет для птицы, семь лет для легковых автомобилей, вертолетов и гражданских самолетов», – говорится в сообщении рабочей группы по ВТО.

В четверг рабочая группа по присоединению России к ВТО одобрила протокол о присоединении, включая итоговый доклад рабочей группы, обязательства России по доступу на рынок товаров и услуг и рекомендовала министерской конференции принять Россию в организацию, передает РИА «Новости».