ЮГОК нарастил производство железорудного концентрата на 12,9%

ОАО "Южный горно-обогатительный комбинат" (ЮГОК, г. Кривой Рог) в январе-октябре 2011 г. нарастило относительно января-октября 2010 г. производство железорудного концентрата на 12,9%, или на 965 тыс. тонн, - до 8,436 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

За 10 месяцев т.г. ЮГОК также произвел 1,546 млн. тонн агломерата, что на 11,3%, или на 158 тыс. тонн больше, чем в январе-октябре 2010 г.

Справка УНИАН. ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат» (г. Кривой Рог, Днепропетровская обл.) является одним из основных производителей железорудного сырья – концентрата и агломерата в Украине.

В настоящий момент основными акционерами ОАО «ЮГОК» являются ЗАО "Смарт-холдинг" и компании-собственники Evraz Group.

ЮГОК по итогам 2010 г. нарастил производство железорудного концентрата на 25,6,7% – до 8,980 млн. тонн, производство агломерата увеличилось на 49,6% – до 1,655 млн. тонн.