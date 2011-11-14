«Запорожсталь» за 10 месяцев увеличила производство готового проката на 13,7%

ОАО «Запорожсталь» за 10 месяцев 2011 г. увеличило относительно аналогичного периода 2010 г. производство готового проката на 13,7%, или на 323 тыс. тонн, - до 2,667 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

По данным "Металлургпрома", за январь-октябрь т.г. комбинат выплавил 2,523 млн. тонн чугуна, что на 224 тыс. тонн, или на 9,7% больше по сравнению с результатами за январь-октябрь 2010 г.

За отчетный период «Запорожсталь» также произвела 3,223 млн. тонн стали, что на 389 тыс. тонн, или на 13,7% больше показателя за январь-октябрь 2010 г.

К 1 ноября 2011 г. меткомбинат произвел 4,545 млн. тонн агломерата, что на 462 тыс. тонн (на 11,3%) больше, чем за аналогичный период 2010 г.

Справка УНИАН. ОАО «Запорожсталь» работает на рынках чугуна, слябов, штаб горячекатаных рядовых и конструкционных, проката листового холоднокатаного рядового, конструкционного и др. Занимает монопольное положение на рынках серебрянки, холоднокатаных листов, тонколистового проката, жести черной, жести белой, ленты стальной холоднокатаной, гнутых профилей стальных и замкнутых холодногнутых профилей.

В июле 2011 г. совладельцем комбината «Запорожсталь стала Группа "Метинвест" (более 50% акций предприятия).

«Запорожсталь» по итогам 2010 г. получила 156,1 млн. грн. прибыли против 290,5 млн. грн. убытка в 2009 г. Объемы производства на комбинате в 2010 году, по сравнению с 2009 годом, выросли: чугуна - на 31,0 тыс. тонн (1,1%), стали - на 171,7 тыс. тонн (5,2%), проката - на 105,6 тыс. тонн (3,8%). Реализация товарной продукции составила 12,617 млрд. грн., что на 4,227 млрд. грн., или 50,4% больше, чем по итогам 2009 г.