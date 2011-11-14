ММК им. Ильича нарастил производство готового проката на 25%

ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» по итогам января-октября 2011 г. произвело 3,999 млн. тонн готового проката, что на 805 тыс. тонн, или на 25,2% больше, чем за январь-октябрь 2010 г.

Об этом УНИАН сообщили в объединении "Металлургпром".

По данным "Металлургпрома", за 10 месяцев т.г. комбинат выплавил 4,326 млн. тонн чугуна, что на 481 тыс. тонн, или на 12,5% больше по сравнению с результатами за 10 месяцев 2010 г.

За отчетный период ММК им. Ильича также произвел 5,204 млн. тонн стали, что на 619 тыс. тонн, или на 13,5% больше показателя за январь-октябрь 2010 г.

К 1 ноября 2011 г. меткомбинат произвел 10,043 млн. тонн агломерата, что на 992 тыс. тонн (на 10,9%) больше, чем за аналогичный период 2010 г.

Справка УНИАН. ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» – одно из крупнейших украинских металлургических предприятий. Комбинат является предприятием полного цикла. Специализируется на производстве тонкого и толстого конструкционного листа, бесшовных труб, баллонов.

В конце июня 2011 года в результате объединения ММК им. Ильича вошел в состав Группы «Метинвест».

ММК им. Ильича по итогам 2010 г. произвел 3,982 млн. тонн готового проката - на 29,2% больше, чем за 2009 г.