Енакиевский метзавод нарастил производство проката на 78%

ОАО "Енакиевский металлургический завод" за январь-октябрь 2011 г. нарастило относительно 10 месяцев 2010 г. производство готового проката на 78%, или на 764 тыс. тонн, - до 1,744 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении "Металлургпром".

Согласно сообщению, предприятие за отчетный период также выплавило 2,202 млн. тонн стали, что на 113 тыс. тонн, или на 5,4% больше, чем по результатам за январь-октябрь 2010 г.

За 10 месяцев т.г. Енакиевский метзавод произвел 1,932 тыс. тонн чугуна, что на 124 тыс. тонн (на 6,8%) больше показателя за январь-октябрь 2010 г. К 1 ноября предприятие также произвело 1,646 млн. тонн агломерата, что на 209 тыс. тонн (на 14,5%) больше, чем за январь-октябрь 2010 г.

Справка УНИАН. ЕМЗ является одним из мировых лидеров по производству товарной заготовки. В группу входят ОАО «Енакиевский металлургический завод» и украинско-швейцарское совместное предприятие ООО «Метален», которые осуществляют хозяйственную деятельность на одной производственной площадке и имеют единый производственный цикл. Компания производит катаную и литую заготовку, стержневой прокат, а также различные сортовые профили (балки, швеллеры, уголки и др.).

По итогам 2010 г. Енакиевский метзавод нарастил относительно 2009 г. производство основных видов продукции на 1,6-11,8%.

ЕМЗ входит в Дивизион стали и проката Группы "Метинвест".

"Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий Группы "Метинвест" позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Акционерами Группы "Метинвест" являются Группа СКМ (75%) и группа компаний «Смарт-холдинг» (25%), которые принимают участие в управлении Группой "Метинвест" на партнерских началах.

ООО «Метинвест Холдинг» – управляющая компания Группы "Метинвест".