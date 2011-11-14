Алчевский меткомбинат нарастил производство на 19-37%

ОАО «Алчевский металлургический комбинат» за 10 месяцев 2011 г. нарастило относительно 10 месяцев 2010 г. производство основных видов продукции на 19,4%-36,8%.

Об этом УНИАН сообщили в объединении "Металлургпром".

Согласно сообщению, меткомбинат за январь-октябрь т.г. произвел 3,083 млн. тонн готового проката, что на 830 тыс. тонн, или на 36,8% больше, чем за январь-октябрь 2010 г. Комбинат также выплавил 3,151 млн. тонн стали, что на 720 тыс. тонн, или на 29,6% больше, чем по результатам января-октября 2010 г.

За 10 месяцев т.г. Алчевский меткомбинат произвел 2,844 тыс. тонн чугуна, что на 687 тыс. тонн, или на 31,8% больше, чем за аналогичный период 2010 г.

К 1 ноября т.г. металлургический комбинат также произвел 4,3 млн. тонн агломерата, что на 701 тыс. тонн (на 19,4%) больше, чем в январе-октябре 2010 г.

Справка УНИАН. ОАО «Алчевский металлургический комбинат» (Луганская обл.) занимает на украинском рынке монопольное положение по производству толстого нержавеющего листа, стали специального назначения и стальной дроби.

По итогам 2010 г. комбинат сократил относительно 2009 г. производство основных видов продукции на 5-20%.