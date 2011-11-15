В Украине рост промпроизводства в октябре составил 4,7%, в январе-октябре – 8,2%

В Украине рост промышленного производства в октябре текущего года по сравнению с октябрем 2010 года составил 4,7%, в январе-октябре 2011 года к аналогичному периоду 2010 года – 8,2%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По данным Госстата, в октябре по сравнению с сентябрем т.г. рост промпроизводства составил 3,2%.

Согласно сообщению, рост объемов промпроизводства в октябре т.г. против октября 2010 года по отраслям составил: в добывающей промышленности – 4,9% (к сентябрю т.г. – 0,6%), в том числе в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, – 6,2% (к сентябрю т.г. – рост 0,2%), в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – рост 7,5% (к сентябрю т.г. – рост 3,1%).

В обрабатывающей промышленности рост объемов производства в октябре т.г. по сравнению с октябрем 2010 года составил 4,4% (к сентябрю т.г. – 0,3%), в том числе в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – рост 4,1% (к сентябрю т.г. – 6,7%).

В легкой промышленности в октябре зафиксирован спад объемов производства на уровне 4,5% (к сентябрю т.г. – спад 3,8%), в том числе в текстильной промышленности и производстве одежды, меха и изделий из него – спад 4% (к сентябрю т.г. – 4,1%), в производстве кожи, изделий из нее – спад 6,1% (к сентябрю т.г. – спад 2,6%).

В обработке древесины и производстве изделий из нее, кроме мебели, рост производства в октябре т.г. против октября 2010 года составил 1,8% (к сентябрю т.г. – спад 3,6%), в целлюлозно-бумажной промышленности, издательском деле – спад 10,2% (к сентябрю т.г. – спад 1,4%), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – спад 19,7% (к сентябрю т.г. – рост 3,8%).

В химической и нефтехимической промышленности в октябре т.г. против октября 2010 года зафиксирован рост объемов производства на 2,8% (к сентябрю т.г. – спад 2%), в том числе в химическом производстве – рост 4,2% (к сентябрю т.г. – спад 1,3%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий – спад 2,2% (к сентябрю т.г. – спад 4,7%), в производстве других неметаллических минеральных изделий (стройматериалов, стеклоизделий) – рост 6,2% (к сентябрю т.г. – спад 0,8%).

В металлургии и производстве готовых металлических изделий в октябре т.г. по сравнению с октябрем 2010 года рост производства составил 5,3% (к сентябрю т.г. – рост 1,1%), в машиностроении зафиксирован рост на уровне 13,1% (к сентябрю т.г. – спад 4,2%), в частности в производстве машин и оборудования – рост 6,5% (к сентябрю т.г. – падение 7%), в производстве электрического, электронного и оптического оборудования – рост 8,1% (к сентябрю т.г. – рост 4,7%), в производстве транспортного оборудования – рост 22,2% (к сентябрю т.г. – спад 7,1%). В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован рост на уровне 2,6% (к сентябрю т.г. – рост 24,7%).

Справка УНИАН. В Украине рост промышленного производства в декабре 2010 года по сравнению с декабрем 2009 года составил 12,5%, в 2010 году по сравнению с 2009 годом рост промпроизводства составил 11%.