Собственник «БелоцерковМАЗа» заявляет, что остается основным акционером ХМЗ

Собственник ООО «БелоцерковМАЗ» Александр ОЛЕЙНИК заявляет, что остается главным акционером и ООО «Херсонский машиностроительный завод» (ХМЗ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ОЛЕЙНИК сказал сегодня на пресс-конференции в Херсоне, комментируя заявление херсонского губернатора Николая КОСТЯКА о том, что на ХМЗ зашел еще один собственник – Александр ЕДИН.

«…Можно взять реестр акционеров и посмотреть, было ли изменение акционеров. Таких изменений на предприятии не было. Это неправда», - сказал А.ОЛЕЙНИК.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября на пресс-конференции в Херсоне Н. КОСТЯК сообщил о появлении нового собственника ООО «Херсонский машиностроительный завод». При этом он не уточнил, какую долю акций предприятия и на каких условиях приобрел А.ЕДИН, только отметил, что это около половины акций.

Справка УНИАН. ООО “Херсонский машиностроительный завод” было создано на базе производственных мощностей ОАО “Херсонские комбайны” в 2006 году.

Предприятие специализируется на производстве сложной сельскохозяйственной техники. "ХМЗ" входит в структуру ООО “НПП” БелоцерковМАЗ" (Белая Церковь).