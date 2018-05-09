Россия, ВТО и Украина - на привычных рынках "похолодает"...

Почти 20 лет Россия шла к вступлению во Всемирную торговую организацию (если считать СССР, то и того больше). Даже Украина ухитрилась проскочить в ВТО, обогнав на пару лет своего так называемого "старшего брата". Но наконец свершилось, в середине 2012 года РФ станет полноправным членом ВТО. Европейские СМИ отмечают, что Россия была последней великой державой, которая не подчинялась правилам мировой торговли. Естественно, в Европе, Азии и Америке уже начали подсчитывать, кто и сколько выиграет от появления в рамках ВТО такого огромного рынка, каким является Российская Федерация. В самой России реакция не столь однозначная, некоторые эксперты пророчат конец эпохи государственного протекционизма, рост безработицы и засилье импортных товаров. Но для Украины намного интереснее, что для нее будет означать членство России в ВТО. Ведь не для кого не секрет, что в формировании отрицательного сальдо внешнеторгового баланса нашей страны роль Москвы, а точнее «Газпрома», как говорится, трудно переоценить.

Можно, мы вам немножко поугрожаем?

Россия была, есть и будет в обозримом будущем основным внешнеторговым партнером Украины. Как прогнозируют в украинском Минэкономики, по итогам 2011 года товарооборот между нашей страной и РФ составит 50 миллиардов долларов. Основной статьей российского импорта остаются углеводороды как по физическим объемам, так и в денежном выражении. Только за 9 месяцев т.г. мы импортировали российский газ на 10 млрд. долл. За те же 9 месяцев из Украины в РФ было экспортировано товаров (без учета экспорта услуг) на 14,6 млрд. долл. При этом общая сумма российского товарного импорта превысила в январе-сентябре 21,6 млрд. долл. В результате, отрицательное сальдо торгового баланса с РФ составляет 6,9 млрд. долл. То есть, если убрать газ, то выходит не так уж и плохо - мы почти на 3 млрд. долл. в плюсе. Вот только «убрать» не получится, а значит необходимо попытаться снизить его долю в денежном эквиваленте. Над этим собственно и работает Кабмин, сам Президент, а ВТО казалась одним из рычагов давления на Москву, не желающую снижать цену на газ для Украины.

7 ноября первый вице-премьер Андрей Клюев заявил, что Украина может отозвать согласие на вступление РФ во Всемирную торговую организацию. "Что касается ВТО, то в 2008 году премьер-министр Юлия Тимошенко подписала письмо о согласии на вступление России в ВТО. Но мы этим вопросом занимаемся. И такой рычаг мы используем в переговорном процессе с Россией относительно изменений условий контракта на поставку газа в Украину", - заявил А.Клюев.

Насколько серьезна эта угроза? Напомним, что в сентябре Украина грозилась подать иск к «Газпрому» в Стокгольмский арбитраж и обещала ликвидировать «Нафтогаз». Ни того, ни другого мы так и не дождались. Тут стоит отметить, что основным препятствием на пути РФ в ВТО до последнего времени считалась Грузия, и об этом открыто говорили и писали, в том числе российские СМИ. Но 9 ноября Тбилиси «сдался». А вот о том, что Украина хоть что-то сделала для формализации своих претензий к Москве, так ничего и не слышно.

Доктор экономических наук, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой убежден, что украинские власти даже не планировали выдвигать России реальные требования о снижении или устранении таможенных барьеров. Заявления украинского руководства о том, что Украина может заблокировать вступление России в ВТО, по мнению В.Ланового, являются лишь информационной волной, которая была поднята исключительно для внутриукраинского пользования. «Для того, чтобы говорить о блокировании вступления России в ВТО, Украина должна была войти в число стран - внешнеторговых партнеров РФ, которые, будучи членами ВТО, требуют от России обязательного согласования с ними условий торговли после вступления в эту организацию. Но Украина отказалась входить в список таких стран еще в 2008 году. Из всех крупных торговых партнеров России Украина едва ли не единственная страна, которая вообще не выдвигала требований к РФ как к новому члену ВТО», - отметил эксперт.

По его мнению, причиной такой позиции украинской власти как нынешней, так и предыдущей является наличие договоренностей с Москвой на неофициальном уровне. «Можно говорить о том, что между Россией и Украиной существует ряд нелегальных договоренностей, касающихся вступления России в ВТО. Наши государственные и частные компании добиваются в России кредитов и уступок для крупного частного бизнеса. В качестве примера можно привести кредиты, предоставленные ВТБ «Нафтогазу» и компании ДТЭК. Среди уступок также следует отметить поставки «Газпромом» газа частным украинским компаниям по прямым договорам... Из всего этого можно сделать вывод, что, не пытаясь добиться от России уступок общего характера, способных оказать влияние на национальную экономику в целом, получаем привилегии для отдельных компаний», - подытожил В.Лановой.

Итак, приходится констатировать, что наши руководители решили не беспокоиться относительно таких мелочей, как наличие всевозможных квот и ограничений на ввоз украинских товаров в РФ, к примеру, труб или сахара. Вообще, за последний год стало складываться впечатление, что все угрозы, произносимые украинскими властями в адрес Кремля, предварительно с ним же и согласовываются.

Плохому танцору всегда что-то мешает

Вступая в ВТО в 2008 году, как резонно отметил В.Лановой, Украина пошла на ряд уступок и открыла свои рынки для импорта различных товаров. «К примеру, мы снизили пошлины на импорт сельхозпродукции из Европы. На ряд импортных товаров мы обязались снижать таможенные ставки постепенно. В результате, вступление Украины в ВТО расширило рынок сбыта для производителей из стран, входящих в организацию. Тогда как вступление России в ВТО никак не отразится на объемах украинского экспорта в эту страну» - подчеркнул В.Лановой.

Справедливости ради стоит отметить, что и отечественные производители в рамках ВТО получили доступ на ряд интересных рынков. По большому счету, вступление Украины в организацию накануне кризиса в значительной степени позволило снизить его негативное влияние на нашу экономику. Трудно даже представить, какие запретительные меры могли быть введены в отношении украинского импорта на пике падения мировых рынков. Но если с использованием фактора ВТО в качестве аргумента в газовых переговорах с Москвой все понятно, то роль ВТО в улучшении нашего внешнеторгового баланса с РФ не до конца. Известно, что россияне периодически включают в отношении украинских товаров заградительные таможенные пошлины и квотирование, иногда используют и откровенно дискриминационные санитарные нормы. В теории, вхождение России в состав ВТО должно положить конец этому, но как было сказано выше, мы ничего не попросили, соответственно, нам ничего и не дадут. Существует мнение, что и сегодня таможенные барьеры между РФ и Украиной достаточно низки.

Директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский считает, что вступление России в ВТО никак не отразится на торговых потоках двух стран, но только потому, что между нами и так существует режим свободной торговли. «Да, у нас существуют определенные ограничения, но они не носят критический характер. Есть ограничения по сахару, по металлопрокату, трубам, но по большинству товаров как с российской, так и с украинской стороны пошлины сегодня нулевые», - подчеркивает эксперт.

Вместе с тем, по его мнению, для выравнивания торгового баланса с РФ для Украины намного важнее реформировать энергетический рынок и повысить энергоэффективность собственной экономики. «Пока мы не изменим внутреннюю структуру энергопотребления и все, что с этим связано, ни ВТО, ни какая-либо другая организация нам не помогут», - убежден И.Бураковский.

Он не отрицает, что в ходе переговоров о вступлении России в ВТО Украине следовало бы отстаивать свои интересы. «По каким-то причинам, скорее всего политическим, этого сделано не было, и мы упустили свой шанс. Но если мы хотим изменить ситуацию в торговом балансе с РФ, то помимо изменения структуры энергопотребления Украине следует задуматься о повышении такого параметра, как соотношение цены и качества украинского импорта. Если мы хотим присутствовать на российском рынке, то мы должны производить не только товары, которые будут конкурировать с российскими, но и с китайскими, и с продукцией других стран, присутствие которых на российском рынке после вхождения РФ в ВТО только усилится», - отметил эксперт.

Выходит, что снижение россиянами пошлин в рамках ВТО только создаст проблемы для украинских импортеров. Но как ни крути, а конкуренция - основа рыночной экономики и стимул для качественного ее роста. Так что тем нашим производителям, которые обзавелись собственным лобби в РФ или имеют хорошие политические связи, придется постараться, чтобы не потерять свою долю российского рынка. Возможно, что в краткосрочной перспективе вхождение России в ВТО - и не очень хорошо для украинской экономики, но это еще один вызов для наших заскорузлых олигархов. Теперь они потеряют едва ли не последний внешний рынок, где приоритет в бизнесе отдавался не конкурентным преимуществам, а политической целесообразности.

P.S. Членство России в ВТО несет еще одну угрозу. До последнего времени главным аргументом против присоединения Украины к Таможенному союзу являлся тот факт, что нам пришлось бы заплатить около 2 миллиардов долларов компенсации странам ВТО. Еще одним препятствием на пути к ТС была Зона свободной торговли с Евросоюзом. Но в последнее время ситуация в Украине складывается таким образом, что вступление в ТС выглядит последним шансом выровнять торговый баланс. Перспектива ЗСТ становится для нас все более призрачной. Политика нынешней власти в отношении оппозиционных лидеров просто не оставляет ЕС другого выхода, кроме свертывания всех интеграционных процессов с Украиной. Но и интеграция в Таможенный союз теперь мало что даст - Россия как член ВТО просто не в состоянии будет сохранять экономические преференции для членов союза, а вот политическое влияние она безусловно усилит. Так для чего нам нужен Таможенный союз?

Антон Лосев (УНИАН)