Розничный товарооборот предприятий за 10 мес. вырос на 14% – до 280 млрд. грн.

Объем розничного товарооборота предприятий Украины, которые осуществляют деятельность в сфере розничной торговли и ресторанного хозяйства, в январе-октябре 2011 г. (в сопоставимых ценах) вырос на 14,1% по сравнению с январем-октябрем 2010 года и составил 280,28 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По данным Госстата, рост объемов розничного товарооборота по итогам января-октября 2011 г. зафиксирован во всех областях Украины.

При этом наибольший рост отмечен в Киевской области – на 22,6% – до 13 млрд. 409,1 млн. грн., Винницкой области – на 19,5% – до 5 млрд. 910,5 млн. грн., Житомирской области – на 18,2% – до 5 млрд. 313,4 млн. грн., Черкасской области – на 18% – до 5 млрд. 798,3 млн. грн.