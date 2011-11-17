ВостГОК в 2012 г. намерен увеличить производство концентрата урана на 3,4%

Государственное предприятие «Восточный горно-обогатительный комбинат» (ВостГОК, Желтые Воды, Днепропетровская обл.) в 2012 году намерено увеличить производство концентрата природного урана на 3,4% - до 0,9 тыс. тонн по сравнению с ожидаемым фактом производства в 2011 году (880 тонн).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на пресс-конференции сообщил заместитель генерального директора ВостГОКа по экономике и развитию производства Владимир БОГДАНЕЦ.

По его словам, нарастить объемы производства концентрата планируется за счет увеличения добычи руды на строящемся Новоконстантиновском руднике.

Он уточнил, что за 9 месяцев текущего года предприятие нарастило добычу на 5% - до 622 тонн по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Он также уточнил, что по итогам 9 месяцев объем товарной продукции составил 830,8 млн. грн., при этом чистый доход за указанный период составил 902 млн. грн.

По итогам 2011 года ожидается, что чистый доход превысит 1 млрд. грн.

Напомним, согласно прогнозу Госпрограммы экономического и социального развития Украины на 2012 год, Украина в 2012 году планирует нарастить производство концентрата урана на 23,3%, или на 208 тонн, - до 1,1 тыс. тонн.

Для этой цели правительство Украины предлагает выделить из государственного бюджета 0,5 млрд. грн.

Справка УНИАН. Украина к 2014 году планирует нарастить производство концентрата урана (U3O8) в 2,3 раза по сравнению с 2008 годом – до 1,88 тыс. тонн. В настоящее время потребность украинских АЭС в концентрате урана составляет 2 480 тонн и удовлетворяется на 32%.

В 2010 году единственное в Украине уранодобывающее предприятия ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» произвело 848 тонн концентрата урана.