"Включить" ВТО, или Когда Украина начнет защищать своих?..

Украина свыше трех лет является членом всемирной торговой организации. Однако и до сих пор почему-то практически не использует для защиты национального товаропроизводителя полученные в рамках этой структуры рычаги. Причем создается впечатление, что виной тому не правила ВТО, а нежелание госчиновников заняться впритык этим вопросом. А ситуация заостряется и если власть этого еще не чувствует, то звучные "сигналы" от производителей не могут не тревожить ...

ВТО, ЕС, Россия...

Власть решает вопрос о том, к какой бы из международных экономических группировок присоединить страну, а отечественный бизнес уже настороженно высчитывает - какой вектор интеграции и по чему может ударить наиболее болезненно. И рассуждает - почему негативы от любых присоединений чувствуются сразу, а вот позитивов надо, как говорят, "три года ждать". Да и через три года никто не дает гарантии, что "плюсы" будут ощутимы. Красноречивой является ситуация с последствиями вступления Украины в ВТО - три года тому назад его праздновали как победу, а сегодня задумываемся - не своих ли производителей мы победили?!

Ведь еще 16 мая 2008 года Украина стала 152-м членом всемирной торговой организации и этим членством, бесспорно, надо пользоваться. В интересах национальной экономики...

Перед этим историческим событием общественность активно обсуждала, будет ли выгодным для Украины присоединения к организации, на членов которой приходится 97% мирового товарооборота. Через три года можно услышать мысли, что вступление в ВТО было стратегической ошибкой. Но глубинный анализ вопроса свидетельствует, что проблема заключается не столько в условиях присоединения, сколько в бездеятельности украинских чиновников, которые не желают защищать национального производителя, применяя предвиденные для этого механизмы ВТО. А без действенных мероприятий защиты и поддержки внутреннего производителя он может быть просто уничтожен импортерами. Причем это касается как сырьевых производств (скажем, ферросплавов), так и производства отечественной бытовой техники, в частности, холодильной.

Попытки сказать, что протекционистские мероприятия относительно национального производителя противоречат принципам ВТО - ничто другое, как попытка скрыть собственную бездеятельность. В лучшем случае.

Сейчас актуален вопрос новых присоединений, уже более локальных... "Все решится 11.11.11" - заявил недавно премьер-министр Николай Азаров. В этот день в Брюсселе происходил завершающий этап переговорного процесса с Европейским Союзом относительно соглашений об ассоциации и зоне свободной торговли. "Украина пошла на все умные компромиссы. Не могу сказать, что этот договор нас устраивает. Мы видим и плюсы, и минусы. Мы считаем, что плюсы более значительны, потому приняли решение, что в исторической перспективе этот договор о зоне свободной торговли сыграет большую позитивную роль в развитии нашей экономики и европейской интеграции" - заявил премьер-министр.

Параллельно с этим, практически на каждой встрече украинского руководства с русским затрагивается вопрос об участии Украины в торговой инициативе Кремля - Таможенном Союзе и Едином экономическом пространстве.

Беспомощность власти в использовании механизмов ВТО фактически нивелируют все дискуссии о целесообразности присоединения Украины к новым экономическим объединениям.

Агрессия импортеров

В мае прошлого года ведущий украинский производитель бытовой техники - группа компаний "НОРД" инициировала специальное расследование относительно массового импорта холодильного и морозильного оборудования в Украину. На момент открытия расследования импортные поставки выросли за год на 129%, при этом таможенная стоимость упала на 8,5%, а цена реализации - увеличилась на 6,2%. Это вызывало подозрения в занижении таможенной стоимости, что имело негативное влияние и на госбюджет, и на внутреннего производителя аналогичного оборудования. Однако, как и заведено в Украине, умными доводами пренебрегли и после года рассмотрения дела расследования закрыли - "национальные интересы не требуют применения любых специальных мероприятий".

В этом году ситуация повторилась едва не буквально, хотя и в другой отрасли. О необходимости защититься с помощью ВТО активно заговорили производители ферросплавов. За 8 месяцев 2011 года, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, импорт ферросплавов в Украину вырос на 120%. Если год назад импортированные ферросплавы составляли 25% объема внутреннего рынка, то сейчас - 52%. Никаких экономических обоснований такого резкого роста импорта не существует, ведь украинские производители способны обеспечить потребителей качественными и конкурентными по ценам ферросплавами. Однако через непонятную позицию отдельных украинских чиновников им придется работать в значительно более сложных условиях, чем "иностранцам". Например, электроэнергию украинским ферросплавным предприятиям придется покупать по вдвое-втрое высшей цене, чем основным заграничным конкурентам, а расходы на этот ресурс составляют около 45% себестоимости ферросплавной продукции.

Во избежание краха производители обратились с открытым письмом к Министерству экономического развития и торговли, в котором описали негативное влияние роста импорта ферросплавов на отечественных производителей, да и на экономику страны в целом. "Результатом сохранения тенденции роста импорта ферросплавов станет сокращение поступлений в государственный и местный бюджеты, Пенсионный фонд, обострение социального положения в нескольких регионах. Попустительство росту импорта ведет к уменьшению промышленного потенциала страны, деиндустриализации экономики (в связи с ухудшением экономического состояния отечественных производителей), увеличению ее зависимости от непредвиденной конъюнктуры международных сырьевых рынков, снижению ее конкурентоспособности на международной арене", - сказано в письме. Завершается он призывом к Минэкономразвития начать специальное расследование относительно импорта ферросплавов, ведь, если не принимать мер, одна из немногих конкурентоспособных по мировым меркам отраслей Украины - ферросплавная - может исчезнуть.

"Включить" ВТОвские механизмы для защиты крайне необходимо, тем более, что условия членства в ВТО прямо это предусматривают. В частности, согласно нормам этой организации увеличение импорта определенной продукции на 5% за год считается агрессией импортеров на внутреннем рынке и позволяет принимать протекционистские меры по требованию внутренних производителей. Эти мероприятия разделяются на тарифные и нетарифные. Если первые основываются на использовании таможенного тарифа и преимущественно не применяются (в пределах ВТО), то вторые - разнообразнее и предусматривают, среди прочего, введение импортных квот.

Вечного пугала нашего политикума - позиции Запада - остерегаться не стоит. Ведь за последние два десятилетия, особенно в периоды экономических кризисов, резко увеличивались количество протекционистских действий. В частности, мероприятий по защите от импорта, использованных странами-членами ВТО в 2010 году, почти на 30% больше, чем соответствующего в 2008 г. (138 в 2010 г., 108 - в 2008 г.).

Только при наличии желания методы найдутся

Для любого государства выгодным является усиление национального производителя и рост его экспортного потенциала. Поэтому мероприятия, направленные на удешевление и улучшение качества экспортной продукции, должны быть частью госполитики, ведь это приносит как непосредственную пользу (увеличение валютных поступлений), так и опосредствованную (улучшение имиджа страны). Поэтому очевидным выглядит внимание, которое Украина уделяет отечественным автопроизводителям. Для потребностей этой отрасли были разработаны два действенных механизма контроля (через объем ввоза и через часть на рынке) и поддержки. Кстати, протекционистские мероприятия в случае отклонения от четко определенной нормы используют автоматически.

То есть, при наличии желания методы найдутся. Непонятным в таком случае кажется тот факт, почему чиновники не обращают внимания на проблемы другой отрасли - ферросплавной. Потенциал которой, к тому же, очень значительный (в том числе и экспортный, потому что, например, американские или японские металлурги охотно покупают украинские ферросплавы). Возможно, это стечение обстоятельств, но и в случае с "НОРД", и в ситуации с ферросплавами достаточно большой поток импорта идет из Южной Кореи. Возможно, это совпадение, но в этой стране сращивания капитала и власти на основе "взаимной выгоды" достигло таких вершин, что несколько высших государственных должностных лиц и немало руководителей больших корпораций надолго очутились за решеткой за экономические преступления.

Возвращаясь к дискуссии о преимуществах и недостатках вступления в ВТО (или другие международные экономические объединения) хочется отметить важность использования максимума преимуществ, которые предоставляет это членство. Ведь важно не только привести украинское законодательство к мировым стандартам, необходимо также следить за тем, чтобы механизмы защиты и поддержки национального производителя, предвиденные в условиях присоединения, применялись на практике. Закон Украины "О применении специальных мероприятий относительно импорта в Украину" и механизмы ВТО дают возможность эффективно защитить украинских производителей ферросплавов.

Почему отечественные товаропроизводители и работники украинских предприятий на практике не защищены ни нормами вышеприведенного закона, ни нормативами ВТО, полноправным членом которой является наша страна? Это надо спросить у чиновников соответствующих госучреждений, которые должны стоять на стороже интересов нашей экономики. Неизвестно, что ими движет. Банальная некомпетентность, или нечто другое?

Олег Петрусенко