Ликвидация квоты отечественных комплектующих в сельхозмашинах убьет отрасль – ХМЗ

Принятие законопроекта № 8764 «О внесении изменений в Закон «О стимулировании развития отечественного машиностроения для агропромышленного комплекса», которым отменяется квота на отечественные комплектующие в технике для сельского хозяйства, убьет отечественную отрасль сельхозмашиностроения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил собственник ООО «Херсонский машиностроительный завод» Александр ОЛЕЙНИК на пресс-конференции в Херсоне.

По его словам, принятие законопроекта №8764 «О внесении изменений в Закон «О стимулировании развития отечественного машиностроения для агропромышленного комплекса» нивелирует требование к отечественным производителям сельхозтехники о том, что доля произведенных в Украине комплектующих, в составе их продукции, должна составлять не менее 50%. Это, по словам А.ОЛЕЙНИКА, направлено на то, чтобы «добить осколки той былой мощи отечественного сельхозмашиностроения, добить его до окончания».

«Теперь любой производитель, который имеет зарегистрированную фирму в Украине, может вешать табличку «Сделано в Украине» и продавать. Не нужно никакой локализации, не нужно создавать рабочие места, не нужно делать ничего. И уже можно использовать различные государственные программы – «Украгролизинг», «Спецагролизинг», «Государственная продовольственно-зерновая компания Украины» и получать до 30% компенсации по кредитам. Фактически, направлять бюджетные деньги на поддержку экономик других стран», - уверен А.ОЛЕЙНИК.

«Нам очень тяжело сегодня доказывать чиновникам сверху, что Украина может производить сложную сельхозтехнику, производить ее качественно. Современный комбайн, который мы произвели, хорош, не потому что именно мы его сделали, а потому что есть результаты испытаний, есть сравнение характеристик. Сегодня мы (комбайн «Скиф» - УНИАН) по всем показателям превосходим как российские, так и белорусские аналоги», - сообщил А.ОЛЕЙНИК.

По его словам, законопроект №8764, внесенный депутатами Игорем ПРАСОЛОВЫМ и Романом ТКАЧЕМ 6 июля т. г. и проголосованный в Верховной Раде в первом чтении 7 октября, несмотря на отзыв своего согласования парламентским комитетом по аграрным вопросам, внесен в план рассмотрений Рады на 6-9 декабря текущего года.

В подтверждение своих слов о губительности данного законопроекта, А.ОЛЕЙНИК продемонстрировал фото- и видеоматериалы, о посещении работниками ХМЗ таможенного терминала в Николаевской области, где стоит до 300 единиц зерноуборочных комбайнов, судя по всему - «Полесье» 812, производства Гомельского завода (Белоруссия), до 200 зерновозов и до 1 тыс. единиц тракторов производства того же белорусского завода.

Он обратил внимание на то, что комбайны стоят без опознавательных знаков, без названий, без табличек.

По словам А.ОЛЕЙНИКА такой техники, не только белорусского происхождения, но и российского, на различных таможенных площадках в Украине стоят тысячи единиц. И принятие законопроекта №8764, по словам собственника ХМЗ, «позволит легализовать всю завезенную технику. Учитывая стоимость завезенного, там техники на миллиарды».

Справка УНИАН. ООО «Херсонский машиностроительный завод» было создано на базе производственных мощностей ОАО «Херсонские комбайны» в 2006 году. Предприятие специализируется на производстве сложной сельскохозяйственной техники. ХМЗ входит в структуру ООО «НПП» БелоцерковМАЗ» (Белая Церковь). Предприятие является единственным в Украине производителем зерноуборочных комбайнов.