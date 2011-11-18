«Индар» принадлежит государству - Анищенко

Предприятие «Индар» принадлежит государству.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в парламенте во время Часа вопросов ко правительству заявил министр здравоохранения Александр АНИЩЕНКО.

Он подчеркнул, что «в данное время есть решение киевского суда относительно того, что контрольный пакет акций на сумму почти 11 млн. переходит к ГАК «Укрмедпром».

При этом министр добавил, что на это решение подана апелляция, и «она будет рассматриваться в конце этого месяца».

Отвечая на вопрос народных депутатов относительно качества инсулинов, которые производит «Индар», А.АНИЩЕНКО сказал, что предприятие изготовляет качественные инсулины.

«За последнее время нет никаких претензий к этому предприятию», - отметил он.

Он заметил, что продукция «Индара» стопроцентно покрывает потребности украинцев в инсулинах.

«В данное время на складах этого предприятия есть остаток продукции на 24 млн. грн.», - добавил министр.

Справка УНИАН. ЗАО "Индар" основано 14 августа 1997 года в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины "Об организации производства отечественных инсулинов". Предприятие выпускает более 60% инсулинов, производимых в Украине. Государство в 2000 году внесло свои 70,7% акций "Индара" в уставный фонд ГАК "Укрмедпром".

В 2008 году 70,7% акций завода приобрела компания Storke Holdings Limited. Это решение было обжаловано в суде, и три года продолжалось судебное разбирательство.

Однако, как свидетельствуют очевидцы, в ночь на 8 июля 2011 года около сотни бойцов "Беркута" ворвалась на территорию завода, чтобы провести на завод представителей новых владельцев предприятия. 11 июля пресс-служба предприятия с ссылкой на нового директора предприятия Евгения КОНОНЕНКО распространила сообщение, что предприятие работает в нормальном режиме.

9 сентября Хозяйственный суд Киева по иску Генеральной прокуратуры Украины признал за государством право собственности на пакет акций ЗАО "Индар", которые незаконно были переданы оффшорной компании "Сторк Холдингз Лимитед".

Таким образом, суд признал за государством в лице Государственной акционерной компании "Укрмедпром" право собственности на 11 437 581 акцию ЗАО "Индар", которые истребованы у указанной компании и должны быть возвращены государству, сообщили в ГПУ.

*** В Украине зарегистрировано 1 млн. 200 тыс. больных сахарным диабетом, из которых 184 тыс.. - инсулинозависимые, среди них - 8 тыс. детей.