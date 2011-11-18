«Укрспецэкспорт» поставил в Ирак первый из шести украинских АН-З2

18 ноября украинский самолет АН-32 прибыл в Ирак в соответствии с украино-иракским межправительственным соглашением.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной корпорации «Укрспецэкспорт».

Как отмечают в пресс-службе корпорации, АН-32 приземлился в международном аэропорту «Багдад», где состоялась его официальная передача Министерству обороны Республики Ирак.

«Это – первый самолет из шести, которые Украина должна поставить в Ирак в рамках соглашения. Второй АН-32 будет отправлен в Ирак в начале декабря текущего года, остальные – в 2012 году. Выполнение контракта происходит своевременно и в полном соответствии установленным договоренностям»,- говорится в сообщении «Укрспецэкспорта».

Как сообщал УНИАН, в декабре 2009 года Украина подписала с Ираком контракт на поставки товаров военного назначения и предоставления услуг в сфере военно-технического сотрудничества на сумму более 550 млн. дол.

Справка УНИАН. Многоцелевой самолет Ан-32, разработанный КБ им. Антонова, предназначен для перевозки грузов на линиях малой и средней дальности. Самолет может использоваться в условиях знойного климата и климатических особенностей, характерных для Ирака.

Благодаря своей конструкции и мощным двигателям, размещенным на поверхности крыла, может делать взлет и посадку на грунтовых аэродромах с короткой взлетной полосой. Самолет оборудован устройствами для автоматического выполнения погрузочно-разгрузочных работ; имеет высокую маневренность при полетах на аэродромах со сложными подходами, а также высокогорных аэродромах, размещенных на высотах до 4 500 метров над уровнем моря.

Самолет можно использовать для перевозки людей, раненых, а также десантирования парашютистов и грузов.