В Украине ускорился рост индекса производства базовых отраслей

В Украине в октябре 2011 года рост индекса производства базовых отраслей (ИПБО) составил 11,4% в годовом выражении против 10,5% в сентябре 2011 года.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

За январь-октябрь т.г. прирост ИПБО составил 10,5% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

В НБУ основной причиной улучшения показателя называют значительное наращивание объемов сельскохозяйственного производства. Его рост, по оценкам регулятора, в октябре составил 16,6%. Урожайность зерновых по состоянию на 1 ноября 2011 года составила 50,5 млн. тонн, что на 30% больше по сравнению с аналогичной датой 2010 года. Рост отрасли растениеводства оценивается в 25,6%.

По данным НБУ, рост строительной отрасли в октябре составил 12%, а в промышленном производстве зафиксировано замедление до 4,7% по сравнению с 6,4% в сентябре. Наибольшее замедление наблюдалось в экспортоориентированных отраслях промышленности - металлургии (с 7% в сентябре до 5,3% в октябре), химической и нефтехимической промышленности (с 9,4% до 2,8%) и машиностроении (с 16,4% до 13,1%). Производство отраслей, ориентированных на обеспечение внутреннего рынка, осталось почти на уровне предыдущих месяцев.

В Нацбанке указывают на замедление роста розничной торговле - с 15,2% в сентябре до 12,7% в октябре.

НБУ оценивает рост ВВП Украины за январь-октябрь т.г. на уровне выше, чем 5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Как сообщал УНИАН, с начала 2009 года Департамент экономического анализа и прогнозирования Нацбанка Украины для оперативной оценки состояния экономики начал рассчитывать индекс производства базовых отраслей (нарастающим итогом с начала года). Для расчета указанного показателя используются данные по динамике видов экономической деятельности, которые составляют более 40% ВВП.