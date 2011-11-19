В Донецкой области выбросы вредных веществ достигли более 1 млн. тонн

В Донецкой области выбросы вредных веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения за январь-сентябрь 2011 года в целом по региону составили, по предварительным данным, 1 млн. 137,3 тыс. тонн, что на 12,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики Донецкой области

Согласно сообщению, увеличились вредные выбросы в угольной промышленности – на 5,4%, в коксохимической промышленности – на 8,5%, в металлургии – на 10,1%, в электроэнергетике – на 25,1%, в производстве строительных материалов и другой неметаллической минеральной продукции – на 26,4%, в химическом производстве – в 1,8 раза.

Статистики отметили, что на угольную промышленность приходится 27% всех загрязняющих атмосферу региона веществ, удельный вес металлургического комплекса составил 30% областных выбросов, электроэнергетики – 36%.