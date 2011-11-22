Промпроизводство в Польше выросло на 6,5%

Варшава. Рост промышленного производства в Польше в октябре в годовом выражении составил 6,5% после 7,7% в сентябре.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, по данным польского Госкомстата (GUS), в месячном выражении промпроизводство снизилось на 2,4% после 13% роста в предыдущем месяце.

Аналитики ожидали роста в годовом выражении на уровне 7,3%.

GUS зафиксировал рост в 25 из 34 исследуемых отраслей, в том числе, в производстве мебели (+17,8%) и автомобилей (+12,3%).

Падение зафиксировано в производстве фармацевтических товаров (на 20,4%), добыче угля (10,2%), производстве компьютеров (6,3%).

GUS также сообщил, что темп роста цен производителей ускорился в прошлом месяце до 8,5% с 8,1% в сентябре.

Аналитики ожидали роста на 8,3%.

Как сообщал УНИАН, первые два месяца текущего года промпроизводство в Польше увеличивалось год к году на более 10%, после которых темп снизился в пределах 6,6-7,7%.

В июне промпроизводство выросло только на 2%, а в следующем месяце увеличение уменьшилось до 1,8%, но в августе оно неожиданно увеличилось до 8,1%.