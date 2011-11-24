Украине и Казахстану интересно сотрудничество с РФ в космической сфере и атомной энергетике

Украина и Казахстан считают перспективным развивать сотрудничество в космической сфере и атомной энергетике совместно с Российской Федерацией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили премьер-министры Украины и Казахстана Николай АЗАРОВ и Карим МАСИМОВ в заявлении журналистам после двусторонней встречи.

По заявлению обоих премьер-министров, сотрудничество в космической сфере было бы более продуктивным с участием России. «Будет очень интересно трехстороннее сотрудничество с Россией в этой сфере», - отметил Н.АЗАРОВ.

В свою очередь К.МАСИМОВ, говоря о сотрудничестве в области атомной энергетики, подчеркнул, что у Украины есть «колоссальные» наработки в этой области.

«На троих, вместе с Россией, мы тоже можем с вами двигаться вперед и достигать очень плодотворных результатов», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ находится с официальным визитом в Республике Казахстан.