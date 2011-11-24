В 2012 году государственный оборонный заказ планируют увеличить вдвое

В 2012 году государственный оборонный заказ Украины планируется увеличить вдвое, по сравнению с 2011 годом.

Как сообщает пресс-служба, об этом заявил генеральный директор ГК «Укроборонпром» Дмитрий САЛАМАТИН.

По его словам, в 2011 году этот показатель составит около 936 млн. грн., а в следующем году приблизится к 2 млрд. грн.

В целом Д.САЛАМАТИН позитивно оценивает ход реформирования оборонно-промышленного комплекса. «Мы на порядок усилили отраслевую координацию. Основана Межведомственная комиссия по реструктуризации предприятий ОПК под руководством первого вице-премьера А.КЛЮЕВА. Созданы двусторонние рабочие группы при участии представителей ГК «Укроборонпром» и Минобороны, МВД, Госпогранслужбы, которые отрабатывают перспективы производства на национальных предприятиях новейших видов вооружений и техники. Совместно с Администрацией Президента и Минобороны мы наводим порядок в комиссиях по ВТС (военно-техническому сотрудничеству – УНИАН) с зарубежными странами. Многие из них не собирались годами, и годами не пересматривался перечень подписанных соглашений. Теперь же принято решение, что каждую комиссию с украинской стороны возглавляет замминистра обороны, а его заместителем является заместитель генерального директора ГК «Укроборонпром», - цитирует пресс-служба слова гендиректора «Укроборонпрома».

Д.САЛАМАТИН также отметил, что впервые к вопросу стратегического развития ОПК приобщили военную науку в лице НИИ вооружений и военной техники ВСУ. По его мнению, одной из важнейших задач сегодня является решение проблемы существующей задолженности в отрасли. «Профильная Межведомственная комиссия вплотную решает этот вопрос. Экономический рост в отрасли невозможен без решения проблемы старых долгов. Нужно снять с предприятий груз и дать им возможность экономически развиваться», - подчеркивает Д.САЛАМАТИН.

Вместе с тем, по его мнению, результативность проведенной в отрасли работы подтверждают показатели роста гособоронзаказа, предусмотренные в проекте бюджета-2012.

«При этом нужно учитывать, что государственный оборонный заказ формируется в условиях экономического кризиса и дефицита бюджета. Но даже в этих труднейших условиях он существенно возрос. Ощутимо увеличится финансирование программ по самолетостроению, строительству военных кораблей типа «корвет», производству высокоточных видов вооружения, ремонту бронетанковой и автомобильной техники», - уточнил Д.САЛАМАТИН.

В целом, по его словам, политика концерна «Укроборонпром» направлена на модернизацию предприятий ОПК и производство самых современных видов вооружений и техники. «Это позволит начать техническое переоснащение украинской армии в соответствии с самыми высокими мировыми стандартами», - отметил гендиректор ГК «Укроборонпром».

В то же время он констатировал, что увеличения оборонного заказа недостаточно для полной загрузки предприятий ОПК.

«В 2011 году подписаны важные международные контракты, которые загружают наши предприятия дополнительными заказами. Скажем, только на заводе имени Малышева в 2012-м запланированные объемы производства увеличены в десять раз по сравнению с 2011-м», - добавил Д.САЛАМАТИН.

Он подчеркнул, что именно на ГК «Укроборонпром» возложена ответственность за реформирование системы ОПК. «Закон «Об особенностях управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе» дает нам необходимые правовые механизмы. И мы приложим все силы, чтобы укрепить позиции Украины в десятке крупнейших мировых экспортеров продукции военного и специального назначения», - подытожил гендиректор «Укроборонпрома».