Казахстанская Berkut Air заинтересована в приобретении самолетов Ан-148

Казахстанская авиакомпания Berkut Air заинтересована в приобретении региональных реактивных самолетов нового поколения Ан-148.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГП «Антонов».

В сообщении отмечается, что 23 ноября, в рамках официального визита в Казахстан премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА, в аэропорту Астаны состоялась презентация Ан-148-100 представителям Министерства транспорта и коммуникаций Казахстана, Комитета гражданской авиации и руководителям авиакомпании страны.

Представители казахстанской стороны детально ознакомились с характеристиками самолета, а также с результатами первого этапа его эксплуатации.

Как сообщил президент – генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий КИВА в ходе презентации, «в настоящее время на региональных внутренних маршрутах Украины и России, а также международных авиатрассах работают 11 самолетов Ан-148. Они уже перевезли около 650 000 пассажиров, их налет составил 31 000 часов, а в августе этого года месячный налет одного из Ан-148 авиакомпании «Россия» достиг 400 часов».

Вице-министр транспорта и коммуникаций Казахстана Еркын ДЮСЕМБАЕВ отметил широкие перспективы применения Ан-148 и его вариантов в условиях страны.

Подводя итоги встречи, Е.ДЮСЕМБАЕВ подчеркнул высокую важность развития авиапрома страны, в том числе в сотрудничестве с предприятиями Украины. «Состоявшаяся презентация «Антонов» открыла новую веху партнерских отношений наших стран в авиационной отрасли», - сказал он.

Справка УНИАН. Ан-148 – региональный ближнемагистральный самолет, рассчитанный на комфортную перевозку 68 пассажиров. Дальность полета составляет 3,5 тыс. км, крейсерская скорость – 800-870 км/ч. Особенностью этого типа воздушных суден является высокое расположение двигателей, что позволяет самолету совершать взлеты и посадки даже на аэродромах с низким качеством покрытия. Современное бортовое оборудование делает возможным посадку машины в сложных метеорологических и ночных условиях.

Самолет спроектирован киевским ГП «Антонов», в программе производства задействованы Серийный завод «Антонов» в Украине и «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» в России.