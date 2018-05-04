Борьба с импортом – пока проигрывает отечественный производитель

Кризис 2008 года перекосил украинский внешнеторговый баланс - с тех пор объем импорта продолжает значительно превышать экспорт. Отрицательное сальдо внешней торговли за 9 месяцев т.г. выросло на 75% - до 9,5 млрд долл. Власть как нынешняя, так и предыдущая декларирует свое особое внимание к повышению потенциала украинских импортозамещающих отраслей, издаются всевозможные распоряжения и директивы, требующие развивать собственное производство, а не закупать оборудование за рубежом. Однако на деле все происходит с точностью наоборот — даже в тех сферах, где украинский производитель традиционно был силен, его вытесняет импорт, который к тому же оказывается б/у металлоломом. Ярким примером провала стратегии импортозамещения можно считать ситуацию, складывающуюся в транспортном машиностроении и производстве сельхозтехники.

«Оккупанты» на украинских полях

Недавно в СМИ появилась информация о том, что Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) ведет переговоры с зарубежными производителями сельскохозяйственной техники о реализации программ совместной сборки комбайнов в нашей стране. Среди компаний, с которыми ГПЗКУ обсуждает эту тему, были названы немецкий "Claas", голландский Case New Holland, российский "Россельмаш" и белорусский "Гомсильмаш". По данным корпорации, все перечисленные компании выразили особую заинтересованность. Конечно, они заинтересованы, а как же иначе выживать в условиях второй волны мирового кризиса. Подчеркивая тот факт, что основным условием реализации совместных программ является организация сборочного производства комбайнов на территории Украины, зерновая корпорация как бы дает нам понять, что она стоит на защите национальных интересов. В ГПЗКУ обещают дополнительные рабочие места и загрузку отечественного производства.

Но что это как не профанация самой идеи импортозамещения, ведь всем хорошо известно, во что у нас превращаются СП по сборке импортных автомобилей и другой техники. В лучшем случае это - отверточная сборка из импортных комплектующих, в худшем - так называемая крупноузловая сборка, когда, по сути, к готовому изделию, завезенному в Украину, на месте прикручивается та или иная деталь - то колеса, то бампер и фары. Экономический эффект от этого еще хуже, чем если бы техника поступала в Украину уже в готовом виде (можно было бы хоть на растаможке какие-то деньги в бюджет перехватить). Но самое главное, что создание у нас СП с зарубежными комбайностроителями поставит крест на отечественных производителях, которые и так давно «на ладан дышат».

Если бы зерновая корпорация действовала по собственному почину (в конце концов, может аграриям действительно комфортнее и выгоднее иметь дело с импортной техникой), это было бы еще полбеды. Однако выясняется, что для ее бурной деятельности на ниве комбайностроения существует прекрасный законодательный повод. 7 октября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О стимулировании развития отечественного машиностроения для агропромышленного комплекса» (№ 8764), который, по мнению экспертов, может окончательно добить украинское сельхозмашиностроение. Согласно действующему закону, чтобы техника получила статус украинской, в ее стоимости удельный вес сырья, материалов, узлов, агрегатов, деталей и комплектующих изделий отечественного производства должен составлять не менее 50%. Новым же законопроектом предлагается в эти 50% засчитывать и расходы на оплату труда и прямые производственные затраты. Таким образом, созданные в Украине СП по производству комбайнов из импортных комплектующих без особых проблем могут подогнать стоимость «наших» комплектующих в цене тех же комбайнов до 51% за счет перечисленных выше расходных статей.

На днях председатель правления единственного в Украине предприятия по производству комбайнов - ООО «Херсонский машиностроительный завод» - Александр Олейник провел в Херсоне пресс-конференцию по поводу данного законопроекта. «Теперь любой производитель, который имеет зарегистрированную фирму в Украине, может вешать табличку «Сделано в Украине» и продавать. Не нужно заботиться о локализации производства, не нужно создавать рабочие места, не нужно делать ничего. И уже можно использовать различные государственные программы – «Украгролизинг», «Спецагролизинг», «Государственная продовольственно-зерновая компания Украины» и получать до 30% компенсацию по кредитам. Фактически, направлять бюджетные деньги на поддержку экономик других стран», - заявляет А.Олейник.

Возможно, комбайны «Скиф» от ХМЗ и далеки от совершенства, но составить конкуренцию российской и белорусской технике на украинском рынке они все же могли бы. Если отмеченный законопроект будет принят, их такой возможности лишат, производители из СНГ, опираясь на мощную господдержку своих стран, сделают все, чтобы захватить украинский рынок. В ходе пресс-конференции А.Олейник продемонстрировал фото- и видеоматериалы, из которых следует, что в таможенном терминале Николаевской области уже стоит до 300 единиц зерноуборочных комбайнов, судя по всему, «Полесье» 812 производства Гомельского завода (Беларусь), до 200 зерновозов и до 1 тыс. единиц тракторов производства того же завода. При этом А.Олейник обратил внимание на то, что комбайны стоят без опознавательных знаков, без названий, без табличек.

По его словам, такой техники, не только белорусского происхождения, но и российского, на различных таможенных площадках в Украине стоит тысячи единиц.

Собственники данных машин только и ждут принятия законопроекта №8764, который позволит им легализовать весь указанный импорт под видом продукции, собранной на совместных предприятиях, за что так ратует зерновая корпорация. Как утверждает А.Олейник, именно ГПЗКУ и является собственником техники, которая «ожидает» решения в Николаевской области.

Зачем зерновой корпорации понадобилось топить отечественного производителя и «трудоустраивать» зарубежные компании, - вопрос риторический. Не иначе как руководству ГПЗКУ хочется заиметь подконтрольное производство, а то, что по сути это будут комбайны импортные, - дело десятое. Главное, что продаваться они будут через структуры зерновой ассоциации.

Из импортных комплектов украинский трамвай не получится, как и новый из старого

Похоже, что аналогичной логикой руководствуются и те киевские чиновники, которые принимали решение о развертывании в столице сборочного производства трамваев. Киевские власти еще в 2009 году решили организовать в столице сборку трамвайных вагонов Петербургского трамвайно-механического завода (ПТМЗ). В качестве производственной площадки предлагается Дарницкое трамвайное ремонтно-эксплуатационное депо или Киевский завод электротранспорта (КЗЭТ). Однако в том же 2009 году Контрольно-ревизионным управлением столицы было установлено, что КЗЭТ в принципе не может производить трамваи, поскольку не имеет необходимого оборудования (производственных мощностей) и работников соответствующей квалификации, то же самое можно сказать и о Дарницком депо. В результате столица получит питерские трамваи, к которым будет прикручена табличка о том, что они собраны в Киеве. Как такое производство отразится на внешнеторговом балансе, разъяснять не будем, зато оно хорошо вписывается в концепцию «деньги должны оставаться в семье». Ведь не будь сборочного производства в Киеве, трамваи пришлось бы закупать у днепропетровского СП «Татра-Юг» - единственного в Украине производителя новых трамваев.

Существует и еще одна интересная схема - закупка б/у импортных трамваев с целью их последующей модернизации на киевских предприятиях. Опять же весьма интересная тема для освоения бюджетных средств. Но лучше всех поступили в Харькове, там, в принципе, не стали заморачиваться, а просто купили 20 списанных чешских трамваев. Харьковское интернет-издание «Главное», ссылаясь на официальный ответ Транспортного управления Праги, сообщает, что Харьков закупил в Чехии списанные трамваи через посредника по завышенной в 5-10 раз цене. «Как следует из официального ответа чешской стороны, Харькову были проданы 10 трамваев Т3 на общую сумму 700 тыс. крон (без НДС). Указанная сумма составляет приблизительно 28 тысяч евро или немногим более 300 тысяч гривен. Другими словами, стоимость одного вагона составляет 30 тыс. грн., а не 150-160, как об этом заявил журналистам директор Департамента транспорта и связи Харьковского горисполкома Сергей Дульфан. Если учесть, что чешская сторона под словом «трамвай» допускала сцепление из двух вагонов, то стоимость одного вагона выходит и того меньше – всего 15 тыс. грн.», - пишет издание.

Конечно, у харьковской мэрии есть свое видение вопроса. С.Дульфан отмечает, что с экономической точки зрения закупка б/у трамваев намного выгоднее, нежели покупка абсолютно нового подвижного состава. Кто бы сомневался…

Только как быть с Государственной программой развития внутреннего производства на 2012-2015 годы, которую в текущем году утвердил Кабмин. Ее цель – повышение экономической устойчивости государства за счет развития внутреннего производства. То есть, всестороннее содействие таким предприятиям, как СП «Татра-Юг» и Херсонский машзавод. Нам же постоянно пытаются пустить пыль в глаза рассказами о возникновении на пустом месте сборочного производства трамваев и комбайнов.

«Мы должны на полную мощность активизировать процессы импортозамещения. Украина имеет все необходимое для увеличения объемов собственного выпуска продукции, которая сегодня импортируется, - это значительный природно-ресурсный, производственный, научно-технический и трудовой потенциалы. Ключевым направлением экономической политики Украины является расширение внутреннего рынка», - заявил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Андрей Клюев.

Как на эти призывы реагируют местные власти и отраслевые объединения, прекрасно видно на примере трамваев и комбайнов. Наверное, пришло время премьер-министру лично напомнить, что распоряжения Кабмина следует принимать к исполнению, а не к сведению…

Петр Черных (УНИАН)