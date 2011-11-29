Кабмин образовал Национальный центр учета выбросов парниковых газов

Кабинет министров Украины поддержал предложение Государственного агентства экологических инвестиций относительно образования бюджетного учреждения «Национальный центр учета выбросов парниковых газов».

Соответствующее распоряжение Кабмина (№1194-р от 7 ноября) обнародовано сегодня на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, Государственному агентству экологических инвестиций поручено обеспечить осуществление мероприятий, связанных с образованием Центра.

Министерству экологии и природных ресурсов совместно с Фондом государственного имущества поручено обеспечить размещение Центра.

Как сообщал УНИАН, 12 октября Комитет по соблюдению Киотского протокола Конвенции ООН по изменению климата приостановил участие Украины в международной торговле квотами на выбросы парниковых газов.

Киотский протокол был принят в Киото 12 декабря 1997 года и вступил в силу 16 февраля 2005 года. В нем определены порядок и принципы совместного выполнения обязательств по сокращению парниковых выбросов путем заключения специальных соглашений между сторонами протокола.