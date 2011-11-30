Через пять лет спрос на грузовые вагоны уменьшится вдвое - эксперт

Через пять лет спрос на грузовые вагоны будет существенно уменьшен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил председатель Наблюдательного совета ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» Владимир ПРИХОДЬКО.

По его словам, сегодня 40 предприятий вагоностроения, действующих на территории бывшего Советского союза, выпускают порядка 100 тыс. вагонов в год.

«Потребность в этих вагонах - порядка 360 тыс. штук. Ну если мы так будем работать, то за пару-тройку лет потребность накроем. Думаю, останется порядка 12-15 предприятий. Мелкие вагоностроительные заводы не угонятся за гигантами и перепрофилируются", - сказал эксперт. И добавил: "В СССР, кстати, было всего 9 вагоностроительных заводов". "Поэтому спрос через пять лет упадет, и мы будем все вместе выпускать не более 50 тыс. вагонов в год", - сказал В.ПРИХОДЬКО.

Справка УНИАН. ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу «Укрзализныци». Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

В 2010 году завод произвел 9 тыс. 090 грузовых вагонов.

В январе-октябре 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, завод увеличил производство грузовых вагонов на 22%, или 1 704 шт. - до 9 332 штук.