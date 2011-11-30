ИСД планирует сократить на Днепровском меткомбинате около 800 работников

Корпорация „Индустриальный Союз Донбасса” (ИСД) заявляет о сокращении на Днепровском меткомбинате им. Дзержинского (ДМКД, Днепродзержинск) порядка 800 работников в течение года.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ИСД.

Пресс-служба ссылается на приказ № 1090 от 24.11.2011 г. об утверждении лимита численности персонала структурных подразделений на ДМКД.

„Оптимизационный процесс на ДМКД будет включать сокращение ряда управленческих вакансий и работников пенсионного возраста, которым будут выплачены все оговоренные коллективным договором суммы. Оптимизация будет проходить в течение года с учетом предложений, внесенных директорами направлений, главными специалистами, руководителями структурных подразделений»,- говорится в сообщении пресс-службы ИСД.

По информации корпорации, приведение штатной численности ДМКД к оптимальному количеству будет производиться строго в соответствии с КЗоТом с соблюдением всех норм и сроков. В случае принятия решения об упразднении штатной единицы, работник будет иметь возможность и время для перевода в другое структурное подразделение или дочернюю компанию либо сможет пройти дополнительное обучение для перевода в новый цех.

На Днепропетровском меткомбинате им. Дзержинского в настоящее время работает 17 тыс. человек.

Справка УНИАН. ОАО «Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского» (г. Днепродзержинск) специализируется на производстве чугуна, проката и занимает монопольное положение на рынке широкополосной универсальной стали и профилей. Комбинат является поставщиком катаной осевой профильной заготовки для железнодорожного транспорта. Свою продукцию предприятие поставляет в Германию, Италию, Бельгию, Китай, страны СНГ и Ближнего Востока.

По итогам 2010 г. Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского произвел 2,608 млн. тонн готового проката, что на 20,8%, или 686 тыс. тонн меньше, чем за 2009 г.

Ранее корпорация ИСД владела 98,8% акций ДМКД. В декабре 2009 г. ИСД продала 50% плюс две акции своих металлургических активов группе российских инвесторов.