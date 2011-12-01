Завод «Залив» построил третье судно для норвежской компании Ulstein

Судостроительный завод «Залив» (Керчь, Крым) построил судно снабжения буровых платформ для норвежской компании Ulstein.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Совета министров Крыма.

Корпус судна спустили на воду 30 ноября.

Судно было заложено в августе т.г. Его длина составляет 83,4 метра, ширина - 18 метров, высота - 8 метров.

Судно стало пятисотым по счету, построенном на заводе «Залив» за время его существования, и восьмым судном, построенным предприятием для Ulstein за время сотрудничества с норвежским холдингом.

«Корпус создавался с учетом условий эксплуатации в морях Северной Атлантики», - говорится в сообщении.

Сейчас корабелы работают еще над одним проектом для Ulstein: корпусом строительно-монтажного оффшорного судна.

Ранее в этом году «Залив» сдал два судна для норвежского заказчика - они предназначены для сейсмографической разведки шельфа.

Как сообщал УНИАН, завод «Залив» в декабре 2010 года подписал контракты на строительство 6 судов общей стоимостью около 20 млн. евро. Заказчиками стали компании Ulstein (Норвегия) и Bodewes (Голландия).

Справка УНИАН. ОАО «Судостроительный завод «Залив» специализируется на строительстве танкеров и контейнеровозов, а также ремонте судов различного дедвейта и назначения. Система управления качеством сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001.

«Залив» входит в состав холдинговой компании «АвтоКрАЗ».