Минэкологии планирует до конца года завершить вывоз мононитрохлорбензола из Горловки

Министерство экологии и природных ресурсов Украины рассчитывает до 2012 года завершить вывоз мононитрохлорбензола из Горловки (Донецкая обл.). Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

Напомним, на промплощадке «Горловского химического завода» скопилось 2,35 тыс. тонн высокотоксичных отходов производства мононитрохлорбензола, которые хранятся в металлических бочках и емкостях, находящихся в неудовлетворительном состоянии. По инициативе Минэкологии правительство в апреле т.г. выделило 60 млн. грн. на вывоз и утилизацию этих отходов.

Н. ЗЛОЧЕВСКИЙ сообщил, что сегодняшний день с территории завода для утилизации в Польшу уже вывезено 1 тыс. тонн химикатов, а в декабре промплощадка завода будет полностью очищена от токсичных отходов.

«К концу декабря мы планируем закончить вывоз опасных веществ с территории бывшего Горловского химического завода», - сказал министр.

В Минэкологии отмечают, что в последние полтора года процесс очищения Украины от непригодных и токсичных химикатов активизировался. Если за предыдущие 19 лет было вывезено только 5 тыс. тонн, то за последние полтора года – рекордные 33,3 тыс. тонн. В 2012 году Минэкологии планирует вывоз и утилизацию еще 23 тыс. тонн непригодных химикатов.

*** Мононитрохлорбензол, так называемый, «кровяной яд», относится к категории второго класса опасности (высокоопасные отходы); если человек отравился парами мононитрохлорбензола, у него нарушается формула крови, резко понижается гемоглобин, происходит нарушение центральной нервной системы, нарушение сердечно-сосудистой системы, а при попадании 1 миллиграмма мононитрохлорбензола в желудок наступает смерть.