Янукович завтра посетит Енакиево

Завтра, 6 декабря, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ совершит рабочую поездку в г. Енакиево Донецкой области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной государстенной администрации.

Согласно сообщению, основной целью поездки является участие в торжественном пуске доменной печи № 3 в ПАО «Енакиевский металлургический завод».

В сообщении уточняется, что для освещения визита главы государства из Донецка в Енакиево поедут не более 20 представителей СМИ. «Это связано с производственными ограничениями на ПАО «ЕМЗ», - отметили в пресс-службе ОГА, добавив, что фото-, видео- и печатные материалы с места событий будут распространены среди журналистов через пресс-службу ОГА.