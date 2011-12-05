Украинские компании заинтересованы в расширении присутствия в Ираке - Грищенко

Украинский бизнес имеет большой интерес к получению новых контрактов от иракского правительства и сотрудничества с иракскими частными компаниями.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО во время встречи со своим иракским коллегой Хошияром ЗЕВАРИ, которая состоялась в рамках Международной конференции по вопросам Афганистана в Бонне, сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД.

Руководитель украинского внешнеполитического ведомства отметил, что в контексте усиления экономической составляющей в деятельности отечественной дипломатии, в частности, в рамках работы с Советом экспортеров при МИД Украины, четко очертился интерес украинских предприятий к присутствию на рынке Ирака.

Х.ЗЕВАРИ, в свою очередь, отметил, что официальный Багдад в целом доволен предыдущим сотрудничеством с украинскими поставщиками высокотехнологичной продукции и заинтересован в расширении такого партнерства. Глава МИД Ирака поблагодарил за поддержку Украиной его государства в трудные для него времена после свержения диктатуры Саддама Хусейна.

Министры иностранных дел также обсудили перспективы активизации политического диалога на высоком уровне.