Инвестиции в запущенную сегодня доменную печь на ЕМЗ составили 220 млн. долл.

Группа компаний «Метинвест» ввела сегодня в эксплуатацию современный комплекс доменной печи №3 (ДП-3) на Енакиевском металлургическом заводе, инвестировав в проект более 220 млн. долларов.

Как сообщили УНИАН в «Метинвесте», в результате пуска нового объекта выпуск чугуна на Енакиевском метзаводе увеличится на 1,2 млн. тонн в год и достигнет более 3 млн. тонн в год в целом по доменному цеху.

Ввод в работу новой ДП-3 осуществлен в рамках технологической стратегии развития металлургических предприятий группы «Метинвест».

Справка УНИАН. ЕМЗ является одним из мировых лидеров по производству товарной заготовки. В группу входят ОАО «Енакиевский металлургический завод» и украинско-швейцарское совместное предприятие ООО «Метален», которые осуществляют хозяйственную деятельность на одной производственной площадке и имеют единый производственный цикл. Компания производит катаную и литую заготовку, стержневой прокат, а также различные сортовые профили (балки, швеллеры, уголки и др.).

По итогам 2010 г. Енакиевский метзавод нарастил относительно 2009 г. производство основных видов продукции на 1,6-11,8%.

ЕМЗ входит в Дивизион стали и проката Группы "Метинвест".

"Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий Группы "Метинвест" позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами "Метинвест" являются группа СКМ (71,25%) и "Смарт-Холдинг" (23,75%), совместно управляющие компанией.

ООО «Метинвест Холдинг» – управляющая компания Группы "Метинвест".