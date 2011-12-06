Украина возобновляет сотрудничество с ЕС в научной и технологической сферах

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О ратификации Соглашения (в форме обмена нотами) о возобновлении действия Соглашения между Украиной и Европейским Содружеством о научном и технологическом сотрудничестве».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла данный закон 16 ноября.

Соглашение направлено на обеспечение дальнейшего развития научного и технологического сотрудничества между Украиной и ЕС.

Заключение соглашения вызвано необходимостью возобновления действия Соглашения между Украиной и Евросоюзом о научном и технологическом сотрудничестве, подписанном в Копенгагене 4 июля 2002 года, и отвечающего стремлениям обеих сторон к развитию сотрудничества в сфере науки и технологий.

Реализация положений соглашения будет способствовать становлению партнерских отношений между Украиной и ЕС в сфере науки и технологий, созданию надлежащих условий для эффективного использования научно-технического потенциала обеих сторон и защите прав интеллектуальной собственности.