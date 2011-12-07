Перечень товаров для финподдержки при экспорте будет готов во второй половине 2012 г.

Кабинет министров Украины поручил Министерству экономического развития и торговли, а также Министерству финансов во второй половине 2012 года подготовить перечень товаров украинского происхождения, для экспорта которых может предоставляться государственная финансовая поддержка.

Такое поручение содержится в распоряжении Кабмина №1206 от 16 ноября 2011 г.

Этим документом утвержден план мероприятий по развитию и реализации экспортного потенциала Украины и расширению внешних рынков сбыта товаров отечественных товаропроизводителей на 2012 год.

Срок исполнения поручения – третий квартал 2012 года.

Как сообщал УНИАН, в сентябре т.г. Кабинет министров утвердил Государственную программу развития внутреннего производства на период 2012-2015 гг.

Цель программы – повышение экономической устойчивости государства за счет развития внутреннего производства, а также активизация механизмов импортозамещения.