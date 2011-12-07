Украина готовит к отправке в Ирак очередную партию бронетранспортеров БТР-4

Государственное предприятие «Завод им. Малышева» изготовило и готовит к отправке в Ирак очередную партию новых украинских бронетранспортеров БТР-4.

Об этом сказал в интервью корреспонденту УНИАН исполняющий обязанности генерального директора завода им. Малышева Николай БЕЛОВ, комментируя процесс освоения на предприятии серийного выпуска колесных БТР-4 и выполнения иностранных заказов.

«Бронетранспортеры изготовлены в рамках контракта между Украиной и Ираком, сейчас техника проходит приемно-сдаточные испытания, и где-то в начале января мы планируем отправить ее заказчику», - сказал Н.БЕЛОВ.

По его словам, общее количество машин «второй по счету партии составляет 32 единицы». «18 бронетранспортеров, из которых 14 линейные и 4 командирские, готовит завод Малышева. Еще 14 БТРов изготовило КБ им. Морозова – это командно-штабные, ремонтные, санитарные и другие спецмашины», - уточнил Н.БЕЛОВ.

«В конце декабря, - отметил руководитель завода, - мы ожидаем инспекцию заказчика для сдачи-приемки БТР-4». При этом он добавил, в частности, что в стране импортера работает «гарантийная бригада ХКБМ» и официальных претензий к машинам первой партии «у заказчика нет».

Как сообщал УНИАН, в 2009 году Украина подписала с Ираком контракт, согласно которому должна поставить Багдаду 420 БРТ-4. Основной исполнитель контракта – Харьковское конструкторское бюро им. Морозова (ХКБМ), соисполнитель – Государственное предприятие «Завод им. Малышева» (Харьков). Стоимость всего большого контракта, которым предусмотрены, в том числе, поставки из Украины в Ирак самолетов Ан-32 и ремонт авиатехники, составляет 2,4 млрд. долл. Колесные БТР-4 разработаны конструкторами ХКБМ. Первая партия БТР-4 для Ирака была изготовлена на производственной базе КБ им. Морозова и в количестве 26 единиц отправлена заказчику с территории завода им. Малышева 20 апреля 2011 года. На сегодняшний день завод им. Малышева наладил серийный выпуск БТР-4 на своей производственной базе.

БТР-4 предназначен для транспортировки личного состава мотострелковых подразделений и их огневой поддержки в бое. БТР-4 используется для оснащения подразделений, способных вести боевые действия в различных условиях, в том числе в условиях применения противником оружия массового поражения. БТР-4 может быть базовой машиной для оснащения специальных сил быстрого реагирования и морской пехоты, выполнять поставленные задачи как днем, так и ночью, в разных климатических условиях, на дорогах с разным покрытием и в условиях полного бездорожья. Диапазон рабочих температур окружающего воздуха от -40 до+55° С.