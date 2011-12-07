ВР упростила процедуру импорта металлолома
Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О металлоломе».
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 256 из 311 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Настоящим законом предусмотрено упрощение процедуры, связанной с импортом (ввозом) металлолома, при условии сохранения действующей системы государственного контроля за импортом (ввозом) и транзитом металлолома.
В принятом сегодня законе изъято положение о необходимости согласования импорта металлолома органом исполнительной власти в области охраны окружающей природной среды по месту, где должна осуществляться переработка металлолома.
В законе предусмотрено, что порядок импорта (ввоз) и транзит металлолома по территории Украины определяется Кабинетом министров Украины.