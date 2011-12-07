В Херсоне суд запретил работникам машиностроительного завода пикетировать ОГА

Суд запретил профкому Херсонского машиностроительного завода пикетировать местную областную государственную администрацию.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в профкоме ХМЗ.

В частности, по их данным, вчера, 6 декабря, судья Херсонского окружного административного суда В.ГОРШКОВ удовлетворил иск мэрии Херсона о запрете на проведение мирных акций протеста профсоюзным комитетом ООО «Херсонского машиностроительного завода» на площади Свободы перед зданием Херсонской ОГА.

В частности, суд принял во внимание заявления представителей херсонской мэрии о том, что сообщение о проведении акции было подано в мэрию не в той форме, которая регламентируется законом. Также представители мэрии утверждали, что организаторы акции не обеспечили технические условия для проведения таких акций – не установили на площади биотуалеты для пикетирующих.

Но главной претензией мэрии было то, что пл. Свободы не входит в список тех мест, которые определены решением горсовета №1140 от 24 марта 2006 года для проведения в областном центре митингов, собраний, походов и демонстраций.

Суд пришел к выводу, что мирные акции работников ХМЗ могут «нарушать общественный порядок, права и свободы населения г. Херсон, создавать условия для беспорядков и преступлений».

Кроме того, суд считает, что пикеты работников ХМЗ «непременно приведу к дезорганизации работы органов власти, местного самоуправления, военных частей, множества предприятий и организаций».

Решение Херсонского окружного админсуда может быть обжаловано в 10-дневный срок.

По словам гендиректора ХМЗ Виктора СЛОБОДЯНЮКА, прокомментировавшего решение суда, данный вердикт профком предприятия обязательно обжалует в апелляционной инстанции. Также В.СЛОБОДЯНЮК сообщил, что сегодня в мэрию представители профкома отвезут новое извещение о проведении мирных акций, написанное по всем правила, указанным в действующем законодательстве.

В то же время в профкоме ХМЗ заявили, что до принятия решения в апелляционном суде пикетирование здания Херсонской ОГА временно приостанавливается.

Как сообщалось, 6 декабря в Херсоне на акцию протеста против бездействия власти по поддержке крупных предприятий областного центра пришли почти 1 тыс. человек.

В частности, к пришедшим уже не первый раз под здание ОГА 650 работников ХМЗ присоединились около 300 работников Херсонского хлопчатобумажного комбината.

В профсоюзе ХМЗ сообщили, что рассчитывают на поддержку работников других предприятий Херсона, которые не работают при попустительстве областных властей.

Справка УНИАН. Работники ООО «Херсонский машиностроительный завод» с понедельника, 5 декабря, возобновили мирные протестные акции, требуя от областной власти содействия в "пробивании" на уровне МинАП участия завода в государственных программах по развитию отечественного машиностроения и защиты от теневых схем включения в указанные госпрограммы техники иностранного производства.