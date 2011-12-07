Прикарпатье до конца 2012 года планируют полностью очистить от гексахлорбензола

До конца следующего года Прикарпатье должны очистить от гексахлорбензола.

Как сообщили УНИАН в Ивано-Франковской облгосадминистрации, об этом в Калуше на заседании межведомственной группы по вопросам изучения ситуации, сложившейся в зоне Домбровского карьера и на полигоне гексахлорбензола, проинформировал директор департамента экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов Украины Александр СОКОЛОВ. По его словам, из Калуша осталось вывезти 12-13 тыс. т гексахлорбензола. В то же время он отметил, что точное количество гексахлорбензола, который еще остается на полигоне, в настоящее время неизвестно.

А.СОКОЛОВ сообщил, что за последние полтора года из Калуша вывезли 16 тыс. т гексахлорбензола. Он проинформировал, что на следующий год в проекте госбюджета уже предусмотрено как минимум 115 млн. грн. на работы по вывозу этого яда из Калуша. По словам А.СОКОЛОВА, необходимо ликвидировать два основных опасных фактора: вывезти тот гексахлорбензол, который может причинить вред в ближайшее время, и предупредить проникновение остатков токсичных веществ в чистую среду и особенно в водоносные горизонты.

Как сообщил первый заместитель председателя облгосадминистрации Василий ПЛАВЮК 12-13 декабря с территории Прикарпатья будут вывезены последние 20 тонн непригодных к использованию агрохимикатов. Тогда, по его словам, Ивано-Франковщина присоединится к первым 6 областям Украины, которые «полностью очищены от ядохимикатов».

Справка УНИАН. Гексахлорбензол - стойкое канцерогенное органическое соединение, одно из самых опасных ядовитых веществ. Его накопление произошло на самом крупном в Европе полигоне токсичных отходов в Калуше Ивано-Франковской области, где хранятся отходы калиевого производства. Всего полграмма гексахлорбензола может повлечь необратимые процессы в организме человека: разрушение печени, центральной нервной, сердечно-сосудистой системы.

Указом Президента Украины от 10 февраля 2010 года №145 территория города Калуш и сел Кропивник и Сивка-Калушская Калушского района Ивано-Франковской области была объявлена зоной чрезвычайной экологической ситуации.

Гексахлорбензол из Калуша вывозят на переработку в Великобританию и Польшу.