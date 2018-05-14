Парадоксы трубного рынка, или Новые не предлагать

Как известно, в Украине существует целый ряд крупных производителей стальных труб различного сортамента. Украинские стальные трубы экспортируются в десятки стран мира и пользуются неплохим спросом за соотношение цена-качество. Но удивительное дело, в самой Украине, на фоне спада производства новых труб, небывалого размаха достиг рынок стальных труб бывших в употреблении. Кто-то скажет, что эти трубы уходят исключительно в металлолом или в лучшем случае используются в качестве свай или конструкционного профиля в строительстве. Однако, даже поверхностное знакомство с предложениями на вторичном рынке не оставляет сомнений в том, что бэушными трубами у нас подменяются новые. То есть, пролежавшие годы в земле или прослужившие с десяток лет в наземных трубопроводах, трубы не уходят с рынка, а возвращаются на него в своем изначальном качестве. В результате создается порочный круг — в котором, вышедшие из строя трубы заменяются не на новые, способные прослужить лет 20, а на чуть менее старые, которые дадут течь уже через несколько лет. Таким образом, временной промежуток между перекладкой труб сокращается до минимума, а доходы всевозможных любителей «откатов и распилов» увеличиваются до максимума.

Б/у труба в ассортименте

Для начала разберемся с источниками наполнения рынка б/у труб, условно назовем его вторичным рынком. Вот несколько примеров: в октябре этого года стало известно, что в Харьковской области злоумышленники практически полностью сняли трубы, соединяющую Темновскую исправительную колонию и Безлюдовские очистные сооружения. Общая протяженность трубопровода составляла около 13 километров. Украденные трубопроводы помогли преступникам обогатиться на 8 миллионов гривен. Самое страшное в том, что стоки, которые должны были течь по этим трубам, попадали прямо в реку Уды.

Только в Крыму за последние 20 лет демонтировано 360 км систем мелиорации, из них законно демонтировано только 50 км., остальные выкопали и продолжают выкапывать незаконно. При этом милиция и прокуратура в данном вопросе бездействуют. Об этом в октябре текущего года заявлял председатель Постоянной комиссии ВР АРК по земельным, аграрным вопросам, экологии и местному самоуправлению Николай Янаки. "Мы отправили запросы в прокуратуру АРК. Нам пришел ответ, что на протяжении года не возбуждались уголовные дела по фактам отчуждения или разворовывания оросительных систем", - констатировал Янаки.

При этом министр аграрной политики и продовольствия АРК Валерий Кравец отмечает, что 90% выкапываемых труб – это пригодные системы. Чтобы восстановить оросительную систему полуострова, понадобится около 700 миллионов гривен.

«В Луганской области идет просто разворовывание труб. И это не только наша проблема. Это общая проблема коммунальных служб», - отмечал в начале 2011 года директор ЧП «Луганьбудсервис» Виктор Нарижный.

В Снигиревском районе Николаевской области местные правоохранители задержали двух мужчин 47 и 48 лет, которые воровали трубы с помощью экскаватора газосварочного оборудования. Подобных случаев ежегодно фиксируется десятки, логично предположить, что это только верхушка айсберга. Об этом ярко свидетельствует вторичный рынок.

Любой желающий может ввести в поисковик слова «продажа, трубы, б/у, Украина» и получить вот такой результат: "Трубы бывшие в употреблении. Возможен экспорт. Мы занимаемся демонтажем трубопроводов, находящихся в земле, ранее использованных для орошения полей. Мы можем предложить стальные трубы, бывшие в употреблении, диаметром от 219 до 1220 мм с толщиной стенки от 4 до 12 мм. Предлагаем трубы бывшие в употреблении диаметром от 159 до 1220 мм с различными стенками, со склада и под заказ. Предприятие также осуществляет экспорт труб б/у в страны Евросоюза, в частности в Австрию".

И так далее, и тому подобное. В целом, объявлений, в которых значатся «трубы демонтированные, б/у, лежалые, реставрированные в ассортименте» больше сотни, как и фирм, которые на этом рынке работают. И это только те, кто вышел на просторы Интернета, то есть люди имеющие все необходимые документы на свой товар, а сколько тех кто работает локально и пока не готов светиться?

Каждая десятая труба - под вопросом

Нет сомнений, что столь широкий спектр предложений мог быть сформирован только не менее широким спросом. Сколько же труб реализуется на трубном сэконд-хэнде? Автор обращался с этим вопросом к ведущим металлотрейдерам Украины и профильным аналитикам, но везде получал один и тот же ответ: мы такой статистики не ведем. Даже в «Укрпромвнешэкспертизе» - ведущей государственной экспертно-аналитической структуре в сфере помышленных рынков, прояснить ситуацию с рынком б/у труб не смогли. Тем не менее, попытаемся хотя бы приблизительно оценить этот рынок по косвенным признакам. К примеру, в российских аналитических изданиях можно встретить оценку рынка б/у труб, основанную на количестве труб, подлежащих замене в течении года.

Попробуем приложить эту схему к украинскому рынку. За последние 5 лет в Украине ежегодно заменялось не более 500 км труб, находящихся на балансе предприятий коммунальной теплоэнергетики Украины. Переведем километры в тонны и получим около 40-50 тысяч тонн труб в год. Добавим к этому не менее 30 тыс. тонн труб ежегодно демонтируемых (официально и неофициально) с промышленных объектов и получим общую цифру приблизительно в 70 тыс. тонн в год. Если учесть, что с началом кризиса потребление труб в Украине начало сокращаться, то за последние 5 лет среднегодовой показатель продаж стальных бесшовных и электросварных труб в стране составляет приблизительно 600 тыс. тонн. Сопоставив ежегодные поступления на рынок труб б/у и новых, можно говорить о том, что не менее 10%, ежегодно реализуемых в Украине труб, уже были в употреблении.

Вне зоны ответственности

Но кто же отвечает за качество труб, используемых при ремонте старых и прокладке новых трубопроводов? Получить ответ на этот вопрос оказалось весьма проблематично. Так в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины УНИАН ответили, что вопросами санации канализационных и водопроводных труб в сфере ЖКХ занимаются коммунальные предприятия, находящиеся в подчинении у местных властей. «Коммунальные предприятия решают где и какие трубы следует заменить, проводят тендеры на выполнение соответствующих работ. Министерство в эти вопросы не вмешивается, потому что ими заняты самостоятельные хозяйствующие субъекты», - уточнили в Минрегионстрое.

Прояснить ситуацию могли бы во Всеукраинской ассоциации частных инвесторов ЖКХ, больше известной как ВАПІ. Однако там, не вдаваясь в лишние объяснения, категорически отказались от комментариев. Возможны два варианта: либо у экспертов ВАПІ не нашлось времени опровергнуть «журналистские домыслы», либо ответ требовал признать, что кое где, в отдельно взятых случаях, б/у трубы все же укладываются. Сам по себе такой факт еще ни о чем не говорил бы, если бы не одно важное «но», в тендерах на закупку труб для коммуникаций ЖКХ значатся исключительно новые трубы и именно такие трубы согласно документам используются при прокладке коммунальных систем тепло- и водоснабжения, а так же канализационных сетей.

После общения еще с несколькими экспертами в области ЖКХ, стало окончательно ясно: проблема вторичного использования б/у труб, никого особо не интересует.

Так заместитель генерального директора ГП «Агентство развития ЖКХ» Андрей Цыбулько отметил, что ситуация с распределением ответственности в украинском ЖКХ весьма запутанная. «Зачастую у нас теплокоммунэнерго не отвечает даже за теплосети, в результате очень трудно найти крайнего», - отметил эксперт.

Он так же считает, что в идеале за контроль качества материалов в ЖКХ могли бы отвечать управляющие компании. Хорошо, обратимся в такую компанию. Технический консультант управляющей компании «Коммунальные системы Украины» Анатолий Федоренко в комментарии УНИАН заявил, что не считает использование б/у труб в ЖКХ серьезной проблемой. «Я не думаю, что это системная проблема. Если рассматривать трубы б/у и откуда они могут взяться, то в основном это трубы диаметром более 500 мм, используемые в магистральных трубопроводах. А в городах использование труб диаметром более 500 мм очень большая редкость. То есть для города 50-тысячника 500-я труба это труба главного водовода и все», - подчеркнул А.Федоренко.

В то же время, он признал, что для решения локальных проблем трубы б/у действительно используются. «Такие трубы стоят дешевле и применяются в качестве конструкционного профиля или свай», - добавил А.Федоренко.

Честные продавцы

Однако напомним вышеприведенные выдержки из предложений торговцев бэушными трубами. Во-первых, ассортимент там вполне презентабельный и не ограничивается трубами с сечением 500 мм и выше, а начинается от труб диаметром 159 мм и до 2020 мм включительно. А во-вторых там слишком много внимания уделяется таким характеристикам труб, которые абсолютно лишние в случае применения б/у труб в качестве конструкционного профиля. Вот что пишет на своем сайте один из участников рынка б/у труб: «...Преимущество труб б/у, а также восстановленной трубы это, прежде всего их цена, которая значительно отличается от цены на новую трубу. Вы спросите, а как же качественный показатель и срок службы такой трубы? Значительная часть конструкций из трубы, демонтируются раньше исчерпания своего срока службы, поэтому являются годными к вторичному использованию». Если и после этого у кого-то остаются сомнения в целевом назначении б/у труб, то дополним цитату следующими утверждениями: «...Если труба не начала сильно корродировать в течение первых лет эксплуатации, очень много шансов, что она прослужит еще очень долго. Современные исследования показывают, что сталь, выпускаемая 20-30 лет назад, в отношении коррозионностойкости была лучше нынешней! Однако, с применением б/у трубы следует быть осторожным. Трубу из-под нефти не стоит надеяться применить под питьевую воду».

Вот такие дела, покупателя заранее предупреждают, что с б/у трубами следует обращаться аккуратно и не терять чувство меры. Оставим утверждения о качестве б/у труб на совести автора вышеприведенного текста, но отдадим должное его открытости и желанию расставить все точки над «і».

Вывод напрашивается неутешительный: о фактах использования б/у труб под видом новых не говорят не потому что их нет, а потому, что никто не занимается их выявлением. Способов выдать старую трубу за новую масса. Существуют специализированные базы, где восстанавливают трубы с помощью дробеструек, фасконарезателей. На этих же базах имеется оборудование для маркировки труб. Поставить на отреставрированную трубу выпуска 1980-х годов клеймо с датой изготовления 2001-й или 2003-й год и выдать ее не за старую, а за лежалую, нет никаких проблем. А то что труба, которой 30 лет не отвечает ни каким техническим регламентам это дело десятое. При этом стоит напомнить, что на балансе предприятий коммунальной электротеплоэнергетики Украины находится 34,6 тыс.км в двухтрубном исчислении магистральных, разветвленных и распределительных тепловых сетей диаметром от 50 до 800 мм. Общий износ тепловых сетей составляет близко 70%. Эти цифры свидетельствуют о том насколько велик потенциал украинского рынка бэушных труб, как с точки зрения его наполняемости, так и с точки зрения объемов реализации.

Б/у труба находка для коррупционера

Как отметил в комментарии УНИАН директор аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко, специфика всех строительных работ, которые скрыты в земле (укладка фундамента, коммуникаций) заключается в том, что проверить их качество, крайне проблематично. «Как правило, после укладки водопроводных или канализационных труб проверяется работоспособность данной системы. Однако и старые трубы вполне могут пройти испытания, в последствие проверять какие именно трубы были уложены в землю вряд ли кто-то станет. Старые трубы могут прослужить и 5 и 10 лет, до первого порыва и только в процессе ремонтных работ станет понятно, что эти трубы уже в момент укладки не были новыми. Самое печальное, что контроль за этими работами лежит полностью на совести исполнителя и заказчика, которые зачастую заинтересованы в формировании различных коррупционных схем по освоению бюджетных денег» - считает эксперт.

Экс-министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко в комментарии УНИАН допустил, что случаи использования б/у труб под видом новых при строительстве объектов ЖКХ вполне могут приобрести масштабный характер. «В сегодняшней ситуации это абсолютно реалистичная картина. В первую очередь, потому, что сегодня система контроля в ЖКХ полностью ослаблена. На любых госзакупках чиновники пытаются правдами и неправдами заработать деньги. Что касается использования бэушных труб под видом новых, то я хочу напомнить, что в 2006 году подобный факт имел место в газотранспортной отрасли. Когда в 2006 году к власти пришло правительство Януковича, была начата проверка «Нафтогаза», который до этого возглавлял Ивченко. Так вот, я очень хорошо помню, как на одном из заседаний Кабмина, господин Бойко докладывал о том, что первое, что они обнаружили - это то, что старые трубы и запорная арматура были куплены и уложены под видом новых. Все это я говорю к тому что такое ноу-хау в Украине давно уже существует и используется оно преимущественно там, где что-то зарывается под землю и невозможно проконтролировать. Поэтому я вполне допускаю, что практика использования старых труб под видом новых вполне может иметь распространение в Украине в том числе и в сфере ЖКХ», - сказал А.Кучеренко.

Напомним, что в 2006 году Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотреблений служебным положением Алексеем Ивченко на посту главы “Нафтогаза”, в том числе и при строительства газопроводов.

К сожалению, факты привлечения к уголовной ответственности коррумпированных чиновников в Украине крайне редки. И это на фоне того, что технических препятствий для использования б/у и лежалых труб в строительстве новых трубопроводов, практически нет.

Внешний фактор

То, что круговорот бэушных труб наносит огромный вред государственной казне сомнению не подлежит. Через старые трубы бюджетные деньги утекают, как вода в песок. Но есть и еще один неприятный момент - в предложениях по продаже б/у труб в качестве опции нередко встречаются приписки (возможен экспорт). Это означает, что точно так же, как и внутри страны, б/у трубы вполне могут выдаваться за новые недобросовестными экспортерами или их зарубежными партнерами. Что это дает в перспективе догадаться не трудно - старые трубы могут серьезно подмочить репутацию украинских трубников, как производителей качественной продукции.

И примеры такого экспорта уже есть. В 2007-2010 гг. в Днепропетровской области используя поддельные документы и коррумпированные связи, злоумышленники вывозился б/у трубы в Российскую Федерацию, выдавая их за новые.

На этом фоне странно выглядит позиция отраслевого объединения «Укртрубопром», которое по идее должно было бы озаботиться контролем за вторичным рынком труб, явно несущим угрозу рынку первичному. На дворе вторая волна кризиса, объемы производства сокращаются, а в «Укртрубопроме» заявляют, что на отраслевых совещаниях трубные предприятия такой проблемы, как рынок бэушных труб, не ставят.

При этом в объединении признали, что хотя статистики продаж на рынке б/у труб в «Укртрубопроме» и нет, но в последние годы развивается этот рынок очень интенсивно.

Одним словом, дело - труба...

Петр Черных (УНИАН)