Концерн «Стирол» вышел на 100% загрузки производственных мощностей

ПАТ "Концерн "Стирол" запустил в работу третий агрегат по выпуску аммиака, который простаивал три года, таким образом выйдя на стопроцентную загрузку производственных мощностей, сообщили УНИАН в пресс-службе Дмитрия Фирташа.

По словам председателя Наблюдательного совета ПАТ "Концерн "Стирол" Александра ХАЛИНА, после выведения "Стирола" на 100% загрузку производственных мощностей предприятие ежесуточно выпускает 4,5 тысяч тонн жидкого аммиака, 3 тысячи тонн карбамида и 2,2 тысяч тонн аммиачной селитры.

Общий объем инвестиций, вложенных в 2011 году владельцем предприятия Председателем Совета директоров Группы компаний Group DF Д.Фирташем в возобновление и развитие "Стирола", превысил 420 млн. гривен. В частности, в возобновление работы третьего агрегата аммиака было вложено 120 млн. гривен.

Полная загрузка мощностей "Стирола" позволит увеличить выпуск азотных удобрений для потребностей внутреннего рынка, а также нарастить экспортные поставки. Наиболее привлекательными рынками для поставок азотных удобрений на сегодня являются США и европейские страны.

Председатель Наблюдательного совета ПАТ "Концерн "Стирол" отметил, что когда Д.Фирташ в сентябре 2010 года стал владельцем концерна "Стирол", предприятие находилось в сложном техническом состоянии, в частности, производство аммиачной селитры и один цех аммиака простаивали уже два года. "Благодаря инвестициям Дмитрия Фирташа, за год предприятие стало на ноги. Было возобновлено производство аммиачной селитры и возобновлена работа всех агрегатов аммиака", - отметил А. ХАЛИН.

По словам А. ХАЛИНА, за последний год количество рабочих было увеличено на 50% - до 4270 человек в сентябре 2011 года против 2800 человек в июне 2010 года. Также в полтора раза выросла средняя заработная плата сотрудников "Стирола".

Справка УНИАН. Концерн "Стирол" является одним из наибольших в Украине производителей азотных удобрений.

В декабре 2010 года Глава Совета директоров Группы компаний Group DF Дмитрий Фирташ заявил, что "Стирол" будет выведен на 100% загрузку производственных мощностей до конца 2011 года.

Дмитрий Фирташ является владельцем "Ривнеазота", "Стирола", Северодонецкого и Черкасского "Азота". В 2011 году в их модернизацию Дмитрий Фирташ инвестировал около 1 млрд. гривен. Дмитрий Фирташ планирует инвестировать в модернизацию и развитие четырех азотных предприятий еще 1,7-1,8 млрд. гривен.