Лукашенко не против участия иностранных инвесторов в разработке калийных месторождений

Минск. Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО не против участия иностранных инвесторов в разработке белорусских калийных месторождений.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом он заявил сегодня на совещании по развитию калийной отрасли.

«Месторождения сильвинитовых руд – национальное достояние страны. Но это не означает, что для ускорения развития отрасли мы не можем использовать иностранный капитал, привлечь инвестора, имеющего самые современные передовые технологии», - сказал президент.

По его словам, есть немало солидных компаний, предлагающих свое участие в данной сфере. «Любой желающий инвестировать средства может принять участие в конкурсе на совместную работу по добыче и переработке калийных удобрений. Совместное взаимовыгодное сотрудничество мы только приветствуем».

Президент также отметил, что Беларусь планирует увеличить объем добычи калийных удобрений.

«В будущем году запланирован ввод в эксплуатацию первой очереди Березовского, второй и третьей - Краснослободского рудников. В 2015 году мощности ОАО «Беларуськалий» составят не менее 11 млн. тонн минеральных удобрений. И это не предел», - подчеркнул А.ЛУКАШЕНКО.

Он сказал, что в нынешней пятилетке планируется начать строительство Доросинского рудника. За счет освоения Петриковского месторождения и строительства там горно-обогатительного комбината мощности увеличатся еще на 3 млн. тонн калийных удобрений в год. Освоение Нежинского участка Старобинского месторождения и возведение еще одного калийного комбината обеспечат общий выпуск удобрений в объеме более 15 млн. тонн.

Президент Беларуси также пригласил всех желающих принять участие в приватизации «Беларуськалия».

«Кто желает участвовать в приобретении акций этого предприятия – милости просим, будем вести с вами диалог», - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

На сегодняшний день уже определена стоимость «Беларуськалия», и она составляет минимум 30 млрд. долл., сообщает пресс-служба Президента Беларуси.

В то же время А.ЛУКАШЕНКО отметил, что Беларусь не торопится с приватизацией «Беларуськалия». "Нам не надо продавать это предприятие, ни одну акцию, ни две, ни десять, ни все 100%. Поэтому, если кто-то начинает визжать, что очень высокая цена, никто у белорусов не купит по такой цене «Беларуськалий», то и не надо. Я хочу, чтобы это знали и наши шахтеры», - подчеркнул президент Беларуси.

Справка УНИАН. ОАО «Беларуськалий» - один из крупнейших в мире и самый крупный на территории СНГ производитель и поставщик калийных минеральных удобрений.

Функционируя на базе Старобинского месторождения калийных солей ОАО «Беларуськалий» включает в себя четыре рудоуправления, вспомогательные цеха и обслуживающие подразделения, в которых занято около 20 тысяч человек. С мая 2009 года введен в эксплуатацию Краснослободский рудник.

ОАО «Беларуськалий» - мощное, эффективное предприятие, приносит стране около 3 млрд. долл. доходов в валюте. По словам главы белорусского государства, в течение пяти лет ожидается, что стоимость калийных удобрений вырастет до 1 тыс. долларов за тонну против сегодняшней в 500-600 долларов.