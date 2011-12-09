ВР внесла изменения в законодательство об операциях с давальческим сырьем

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «Об операциях с давальческим сырьем во внешнеэкономических отношениях».

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 268 из 295 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено, что с учетом технологических особенностей переработки Кабинет министров Украины по представлению центрального органа исполнительной власти по вопросам экономической политики может относить к операциям с давальческим сырьем во внешнеэкономических отношениях отдельные виды операций, если не происходит изменения кода согласно УКТ ВЭД.

В соответствии с заключительными положениями Кабинет министров Украины в трехмесячный срок со дня вступления в силу данного закона должен разработать и утвердить порядок отнесения Кабинетом министров Украины отдельных видов операций к операциям с давальческим сырьем во внешнеэкономических отношениях в случае, если не происходит изменения кода УКТ ВЭД.